Neil Patrick Harris explique pourquoi Barney Stinson n’est pas « offensant »

Cependant, dans une interview avec The Guardian, on a demandé à Harris s’il pensait que les blagues ou les attitudes de son personnage légendaire avaient bien vieilli depuis la fin de la série en 2014.

« La structure du spectacle est le futur Ted [Mosby, the central character] raconter l’histoire à ses enfants. Ce faisant, il fictive le récit et il parle de son ami qui était l’homme de l’aile, le copain, le gars qui voulait toujours faire la fête et s’amuser et faire de toute expérience un événement.