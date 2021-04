Neil Patrick Harris célèbre l’anniversaire de son premier rendez-vous avec David Burtka

Pourquoi les imbéciles tombent-ils amoureux? La réponse reste incertaine en ce jour du poisson d’avril, mais nous savons pourquoi Neil Patrick Harris et David Burtka s’aiment.

Le couple puissant s’est rendu sur Instagram pour se rendre hommage à l’occasion de l’anniversaire de leur premier rendez-vous il y a 17 ans. Et d’après leurs doux messages, il semble que leur amour soit tout sauf insensé.

«Joyeux anniversaire, David», a écrit Harris dans la légende. « Tu es ma priorité absolue, mon inspiration constante, mon bébé papa et mon meilleur ami. »

Sur la photo, on voit l’heureux couple regardant la caméra sur un bateau, le magnifique soleil se couche en arrière-plan. L’acteur de 47 ans a poursuivi dans son article: «Aller à un rendez-vous avec vous il y a dix-sept ans? Meilleure décision. Jamais.

« Merci pour l’amour, les rires et la vie. Tu es le meilleur. @Dbelicious. »

Burtka a également publié jeudi sur les réseaux sociaux pour honorer son mari, qu’il a épousé en 2014.

« @nph nous avons commencé à sortir ensemble il y a 17 ans aujourd’hui! » l’auteur de livre de cuisine âgé de 45 ans a commencé sa légende, qui était associée à une photo des deux hommes s’embrassant romantiquement dans le magazine Out. « WOW – les 17 meilleures années à ce jour! Vous m’avez donné la vie dont j’ai rêvé. »

Burtka a poursuivi sa légende en énumérant les nombreuses choses qu’il aime chez Harris, avec qui il partage des jumeaux de 10 ans, Harper Grace et Gideon Scott.

«Je suis constamment étonné de vos compétences parentales, de vos efforts pour subvenir aux besoins de notre famille, de combien nous rions encore, de ce que nous ne l’avons pas perdu dans le département romantique et surtout que nous sommes toujours follement amoureux, » il a continué. « Je suis désolé que nous ne puissions pas être ensemble aujourd’hui. J’ai hâte de célébrer quand tu es à la maison. Je t’aime de tout mon cœur. »

Il a ajouté les hashtags # 17yearsandcounting, #love, #modernlove et #loveislove.

Harris et Burtka ont parlé de leur amour dans un numéro de 2012 du magazine Out.

«Il y a quelque chose de cinétique à propos de lui et de son être», a déclaré Harris à propos de Burtka, qu’il a rencontré par l’intermédiaire d’un ami. « Il est classiquement sexy, mais il est vraiment un garçon dans son énergie. C’est une grande dynamique. Quand je vois des gens qui sont tout aussi attirants, ils ont tendance à paraître plus calmes et un peu Marlboro Man-y, et David est l’antithèse de cela. Il ressemble plus à Tigrou.

« Je suis, à mon tour, très introspectif – le penseur, plutôt que le faiseur. J’ai tendance à peser les options avant de prendre des décisions, et David est à l’opposé de cela. Nous sommes hyper similaires et aussi incroyablement opposés. Nous partageons un garde-robe. Nous avons la même pointure, la même taille, la même taille et le même poids. Nous sommes tous les deux Gémeaux. Nous aimons tous les deux l’idée de la famille – pas une famille nucléaire, mais une famille sociale. Pourtant, nous sommes incroyablement opposés dans le la manière dont nous traitons les informations. «

Burtka a également partagé des souvenirs de leur premier rendez-vous ensemble, affirmant que le sujet le plus important avait été abordé à la date n ° 1 et qu’il avait façonné leur relation pour toujours.

«Même lors de ce premier rendez-vous, nous avons parlé d’enfants», a-t-il déclaré. «S’il n’avait pas voulu d’enfants, je ne pense pas que nous serions ensemble. J’ai toujours pensé que la famille était la chose la plus importante dans la vie, et quoi que je fasse, que ce soit un chef, un acteur ou un danseur , être papa est ce que je fais de mieux. «

« Je ne veux pas que les gens pensent que nous sommes un couple parfait », a ajouté plus tard Burtka. « Rien n’est parfait. Une relation, c’est du travail et ça change. Et vous allez avec les changements. C’est plus de bons moments que de mauvais moments, mais ce n’est pas toujours bon. Vous devez surmonter ces problèmes et passer à autre chose. Nous avons une très bonne recette pour une relation merveilleuse, mais nous ne voulons pas être les affiches des relations homosexuelles. Nous n’essayons pas de prétendre que nous sommes parfaits. Nous essayons simplement – d’une manière positive et aimante – de vivre notre vie . «

En rapport: