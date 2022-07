Neil Patrick Harris a obtenu l’approbation finale de ‘D ** k Pic’ pour une nouvelle émission sur Netflix

Un synopsis de Netflix dit: « Stupéfait lorsque son petit ami de longue date déménage, un courtier immobilier de New York fait face à la perspective de recommencer – et de sortir à nouveau – dans la quarantaine. »

S’adressant à Page Six, il a déclaré: « Non seulement j’ai obtenu l’approbation, mais on m’a demandé de choisir ledit d ***, ce qui est plus difficile que vous ne le pensez – sans jeu de mots. »