Neil Gaiman révèle un saut dans le temps significatif dans la saison 2 de Good Omens

Bons présagesla série télévisée cosignée par Neil Gaïman, se prépare pour un nouveau chapitre de sa deuxième saison, marqué par un saut dans le temps significatif. Suite à l’introduction d’Aziraphale, l’ange, et de Crowley, le démon, dans la première saison, le duo a forgé un lien qui transcende leurs rôles opposés dans la bataille éternelle entre le paradis et l’enfer. Aziraphale et Crowley se retrouvent installés sur Terre en tant que représentants de leurs royaumes respectifs, s’adaptant aux caprices de l’existence humaine. Cependant, leur existence paisible est menacée alors qu’ils sont confrontés à la tâche ardue d’éviter l’arrivée de l’Antéchrist, un événement qui déclencherait le conflit ultime connu sous le nom d’Armageddon.

Récemment, Neil Gaiman a fait la lumière sur la chronologie de la saison 2 de Good Omens, révélant qu’une période importante s’est écoulée depuis la conclusion de la première saison. Répondant aux demandes de renseignements sur son compte Tumblr personnel, Gaiman a confirmé que la nouvelle saison avait lieu quelques années plus tard.

« Cela se passe quelques années après la fin de la saison 1. On dirait que c’est probablement plus ou moins en temps réel, ce qui signifierait que c’est quatre ans plus tard. »

À quoi s’attendre de la saison 2 de Good Omens

Dans cette deuxième saison, Bons présages nous emmène dans un voyage plus profond dans l’amitié unique et improbable entre Aziraphale et Crowley. Ces deux personnages sont sur Terre depuis le tout début, et après avoir réussi à empêcher l’Apocalypse, ils sont prêts à profiter d’une vie plus détendue et insouciante parmi les humains dans le quartier animé de Soho à Londres. Cependant, juste au moment où ils pensaient que tout allait bien, un messager inattendu arrive et leur présente un mystère surprenant. Cette tournure inattendue des événements ouvre la voie à de nouvelles aventures et à de nouveaux défis pour nos personnages.

À l’origine, les créateurs de Good Omens avaient prévu qu’il s’agisse d’une série limitée. Cependant, en raison de la réponse écrasante des fans, Neil Gaiman (connu pour son travail sur L’homme de sable), a décidé de donner aux téléspectateurs plus de ce qu’ils aiment. Cela a conduit au développement d’une histoire entièrement nouvelle pour la deuxième saison, qui ne faisait pas partie du matériel source original. La première bande-annonce de la prochaine saison de a récemment été publiée, mettant en vedette le retour du duo. Joués respectivement par Michael Sheen et David Tennant, ils se lancent dans une nouvelle mission pour sauver le monde d’une catastrophe imminente. Découvrez-le ci-dessous.

Jon Hamm reprend son rôle d’archange Gabriel, tandis que Doon Mackichan et Gloria Obianyo font également leur retour en tant qu’archanges Michael et Uriel, respectivement. En plus de ces visages familiers, Miranda Richardson, Maggie Service et Nina Sosanya rejoindront la nouvelle saison. La gamme d’acteurs est encore élargie avec l’introduction de nouveaux personnages interprétés par Liz Carr, Quelin Sepulveda et Shelley Conn. Le fils de David Tennant, Ty Tennant, fera ses débuts dans la série en tant qu’Ennon.

Bons présages La deuxième saison fera ses débuts sur Prime Video le 28 juillet.