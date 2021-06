Neil Gaiman répond aux fans toxiques du casting de Sandman de Netflix

Il y a actuellement moins de choses dans la vie qui peuvent provoquer de plus grands conflits d’opinion que les décisions de casting impliquant des facteurs de race et de sexe, et la prochaine adaptation Netflix de L’homme de sable est devenu la dernière production à être critiquée pour certains choix de casting.

Cependant, l’auteur Neil Gaiman a eu des mots durs pour ceux qui s’empressent de critiquer le casting d’acteurs noirs et non binaires dans certains rôles. L’auteur a fermé ses commentaires après qu’une vague de fans toxiques l’a qualifié de quelqu’un qui « ne se soucie pas » d’être fidèle à son propre travail, qui est venu sur le dos d’un membre de la distribution récent révèle pour le graphique très attendu série basée sur le roman.

Netflix et Neil Gaiman a annoncé le 28 mai que les nouveaux membres de la distribution croissante incluraient désormais Kirby Howell-Baptiste en tant que personnage de Death et Mason Alexander Park en tant que Désir. Il n’a pas fallu longtemps aux fans de la série de livres Sandman pour souligner que le personnage de Death est visuellement représenté en blanc dans les romans graphiques, tandis que d’autres ont sauté sur le casting de Park non binaire en tant que Desire, mais certains ont réussi à manquer complètement le fait que le personnage original de Gaiman était en effet non binaire dans le matériel source.

Je me fous du travail. J’ai passé 30 ans à lutter avec succès contre les mauvais films de Sandman. Je n’ai rien à foutre des gens qui ne comprennent pas / n’ont pas lu Sandman se plaignant d’un désir non binaire ou que la mort n’est pas assez blanche. Regardez le spectacle, décidez-vous. https://t.co/KcNzap8Kt4 – Neil Gaiman (@neilhimself) 29 mai 2021

Il a fallu peu de temps à Gaiman pour établir quelques records sur son Twitter, en écrivant: « Je me fous du travail. J’ai passé 30 ans à lutter avec succès contre les mauvais films de Marchand de sable. Je me fous des gens qui ne comprennent pas/n’ont pas lu Marchand de sable se plaindre d’un désir non binaire ou que la mort n’est pas assez blanche. Regardez l’émission, décidez-vous. »

Pas du tout fait, l’auteur a poursuivi en répondant à un certain nombre d’autres commentaires formulés sur le sujet. En réponse directe aux questions sur le statut non binaire de Desire dans les bandes dessinées, il a déclaré: « Eh bien, oui. Mais vous devez avoir lu les bandes dessinées pour le savoir. Et les gens criards semblent avoir sauté cette étape. » Il a également partagé une réponse d’un fan, qui a cité Desire comme « la première fois que j’ai rencontré dans la fiction l’idée d’une personne non binaire », le même utilisateur affirmant que le personnage l’avait vraiment aidé lors de sa rencontre avec de vrais les personnes qui se considèrent non binaires.

Il y a un mois, Gaiman a écrit un article de blog sur le processus de casting de Sandman et sur la manière dont ces deux décisions ont été prises. Il a écrit: « Nous avions à peine commencé à chercher quand (ils / eux) ont tendu la main sur Twitter et ont jeté leur chapeau dans le ring. Nous étions ravis quand ils ont obtenu le rôle …[Death was] beaucoup plus difficile à lancer que vous ne l’imaginez. Des centaines de femmes talentueuses du monde entier ont auditionné, et elles étaient brillantes, et aucune d’entre elles n’avait raison. Quelqu’un qui pourrait dire la vérité à Dream, d’une part, mais aussi être la personne que vous voudriez rencontrer lorsque votre vie serait finie d’autre part. Et puis nous avons vu l’audition de Kirby Howell-Baptiste et nous avons su que nous avions notre mort. »

Alors que le processus de casting est toujours en cours, avec d’autres noms attachés au projet Netflix, notamment Jenna Coleman, Patton Oswalt, David Thewlis et Stephen Fry, nous sommes encore loin de voir la série finale sortir sur les écrans.

