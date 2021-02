Neil Gaiman explique pourquoi Tom Ellis ne sera pas Lucifer dans le Sandman

‘L’homme de sable’ sera l’un des prochains projets DC Comics sur le service de streaming Netflix. Ce sera une adaptation de la bande dessinée créée en 1989 par Neil Gaiman, également auteur de romans reconnus, tels que: «Good Omens», «Coraline» et «American Gods». Son annonce officielle a été faite au DC Fandome, où l’écrivain a déclaré qu’il serait le showrunner.

Il y a une semaine, la distribution principale du programme a été révélée, qui sera composée de Tom Sturridge (Rêver), Vivienne Acheampong (Lucienne), Charles Dance (Roderick Burgess), Sanjeev bhaskar (Caïn), Asim Chaudhry (Abel) et Boyd Holbrook (Le cotinthien), mais cela a également suscité une controverse car qui jouera Lucifer sera Gwendoline Christie.

Certains fans ont été surpris que Christie soit le nouveau souverain de l’enfer, depuis ils ont imaginé que Tom Ellis allait à nouveau incarner le personnage, comme dans la série ‘Lucifer’. La nouveauté a soulevé les sourcils de certains fans pour s’attendre à ce que l’acteur répète sa performance, mais il y a une explication quant à pourquoi cela s’est produit et cela est révélé par Neil Gaiman lui-même.







+ Pourquoi Tom Ellis ne sera-t-il pas Lucifer dans The Sandman?

« La théologie et la cosmogonie de Lucifer sont très éloignées de celles de Sandman »a commenté l’auteur sur le réseau social Tumblr. Ajoutée: «C’est ‘inspiré par’ Sandman, mais vous ne pouvez pas facilement mettre à niveau la version de Lucifer pour revenir à Sandman, si vous comprenez ce que je veux dire. Cela semblait plus facile et plus amusant d’avoir la version Sandman de Lucifer, enfin, beaucoup plus proche la version de Lucifer Sandman « .

En plus de cela, il a dit à l’époque que Il serait impossible que les deux programmes se déroulent dans un univers partagé par des événements déjà vus dans ‘Lucifer’, Tom Ellis a précisé dans une interview qu’il ne voulait plus faire plus du personnage après l’avoir incarné pendant six saisons, et ce serait aussi une autre raison pour ne pas le prendre en compte dans ‘L’homme de sable’.