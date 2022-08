Neil Gaiman et Guillermo del Toro ont une fois présenté un film Doctor Strange à Marvel

Neil Gaïman est l’un des auteurs de bandes dessinées les plus célèbres de tous les temps, dont les œuvres ont donné naissance à plusieurs adaptations cinématographiques et télévisuelles. Gaiman a également travaillé avec les bandes dessinées Marvel et DC au cours de son illustre carrière, mais son passage avec eux a été largement ignoré, du moins dans le domaine de l’action réelle.

Gaiman, qui connaît actuellement le succès de son Marchand de sable adaptation sur Netflix, a récemment révélé qu’il avait présenté sans succès plusieurs projets à Marvel Studios au fil des ans, y compris un Docteur étrange film en collaboration avec Guillermo del Toro (Hellboy, le labyrinthe de Pan) et un Merveille 1602 adaptation.

S’adressant à Josh Horowitz du podcast Happy, Sad, Confused (via The Direct), Gaiman a rappelé ses rencontres avec le patron de Marvel, Kevin Feige, et son Docteur étrange idées de films.

« Kevin et moi avons parlé à quelques reprises au fil des ans. Le seul que je souhaite, même si, les chances sont probablement, je pense que la façon dont ils l’ont fait commercialement était meilleure que… mais je me souviens en 2007, avoir eu des conversations minimalistes avec Kevin Feige à propos de « Et Doctor Strange? » Puis parler à Guillermo del Toro, et Guillermo et moi ayant ces idées sur Doctor Strange et commencer le début, moi commençant le début de la conversation avec Kevin à propos de « Je pourrais faire Doctor Strange avec Guillermo ». Et en gros, ils ont dit : « Nous voulons juste nous concentrer sur les personnages principaux en ce moment. Le docteur Strange est en haut de la ligne, nous ne voulons pas y aller. » »

Il est étrange que Marvel abandonne Doctor Strange en faveur des « personnages principaux », étant donné qu’il est tout aussi populaire, sinon plus, qu’Iron Man, le personnage qui a lancé le MCU en 2008. Peut-être que le studio a trouvé Doctor Strange trop obscur à l’époque. .

Neil Gaiman voulait un cadre des années 1920 pour son film Doctor Strange Origin

Neil Gaiman avait des idées radicales pour son Docteur étrange film. L’écrivain acclamé voulait que l’histoire d’origine du Sorcier Suprême se déroule au début du 20e siècle. Cependant, cela n’aurait pas complètement lieu à cette époque, et le docteur Strange finirait par vieillir (mais resterait toujours le même) et apparaîtrait dans les temps modernes.

« Il y avait des choses sympas dedans. Mon truc préféré avec Doctor Strange était l’idée de… la seule chose que nous voulions vraiment faire, c’était vivre ses aventures, le faire devenir un alcoolique et un médecin radié, tout ce genre de choses, arriver dans les années 1920. Donc, l’idée est que, il a traversé tout cela et la formation pour devenir le plus grand magicien du monde peut-être au début des années 30, à la fin des années 20, et il vit à Greenwich Village depuis 90 ans avec la même apparence dans sa place, et personne ne le remarque vraiment. Nous avons juste aimé cette idée, et il aurait été en quelque sorte hors du temps. Mais à part ça, ça aurait juste été très gentil de Steve Ditko, parce que, vous savez, c’est le meilleur. »

Les idées de Gaiman et del Toro semblent intrigantes, mais malheureusement, nous ne pouvons que nous demander à quoi ressemblerait le MCU aujourd’hui si Feige avait avancé avec Docteur étrange en 2007. Le personnage a fait ses débuts au cinéma en 2016 sous-estimé Docteur étrange qui a été suivi par Sam Raimi en 2021 avec Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Un tiers Docteur étrange le film se passe très probablement comme suggéré par Multivers de la folie scène post-crédits, et Guillermo del Toro serait un choix phénoménal pour le réalisateur. Il a déjà de l’expérience avec les films de bandes dessinées, ayant réalisé Lame II et le Hellboy série. Del Toro a également passé des années à développer le Justice League Sombre film, ce qui ne se produit probablement pas maintenant, le laissant libre de rejoindre le MCU.

Quant à Neil Gaiman, il est actuellement en campagne pour la saison deux de L’homme de sable, sans doute la meilleure adaptation de ses œuvres, mais Netflix est toujours sur la clôture à ce sujet. Avec un peu de chance, L’homme de sable ne subira pas le même sort que Cowboy Bebop ou Resident Evil.