Neil Gaiman dit qu’il ne peut pas simplement ignorer les trolls qui ciblent le marchand de sable parce qu’il est « réveillé »

Il a fallu longtemps à Neil Gaiman pour apporter L’homme de sable aux écrans et pour cette raison, il le défendra de tout son cœur contre les trolls en ligne. L’homme de sable arrive sur Netflix la semaine prochaine et bien que les bandes-annonces aient excité la grande majorité des fans de la franchise de bandes dessinées, un petit nombre a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux à propos de certains choix de casting.

Alors que Gaiman sait qu’il est généralement préférable de ne pas s’engager avec des trolls en ligne, il y a eu un certain nombre de cas où il n’a pas pu se retenir. Parmi les plus grands «problèmes» soulevés par les fans supposés des bandes dessinées fantastiques de longue date, citons le casting de Gwendoline Christie en tant que Lucifer et Kirby Howell-Baptiste en tant que Death. Comme Gaiman l’a expliqué à Yahoo Divertissement, il en avait tout simplement assez de regarder une petite minorité saper le travail acharné qui a été consacré à l’émission Netflix. Il a dit:

« Je sais que la règle est que vous êtes censé ignorer les trolls et ne pas nourrir les trolls. Mais je regarderais les gens sonner sur Sandman qui n’étaient évidemment pas des fans de Sandman. Ce que je regarderais, ce serait 60 000 fans de Sandman disant, ‘ Bien sûr, vous le faites de cette façon. Bien sûr, vous avez un désir non binaire, le désir a toujours été non binaire, c’est un casting brillant. Ou « Gwendoline dans le rôle de Lucifer, quel casting incroyable ». Et puis vous auriez cinq ou six personnes essayant de faire beaucoup d’histoires qui n’ont jamais lu Sandman en premier lieu. Et j’ai surtout décidé que j’en avais fini. Parfois, j’ai l’impression de prendre un énorme marteau pour écraser les plus petites fourmis, et vous ne devriez vraiment pas », a-t-il dit. « Mais encore une fois, ils peuvent être vraiment irritants parfois, et je suis fier de ce que nous avons fait. »

Neil Gaiman dit quand les gens voient L’homme de sablepersonne ne grognera

Netflix

Après avoir passé une grande partie des derniers mois à regarder Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux remplis de commentaires sur le fait que Lucifer n’est pas une femme, La mort n’est pas noire, etc., Neil Gaiman n’a pas caché qu’il n’avait pas le temps pour ce qu’il dit ne sont que des grognements. Lors de la discussion précédente sur le casting de Death, Gaiman a commenté:

« Ce qui m’a rendu le plus grincheux, c’est quand les gens sur Twitter disaient : ‘Ce n’est pas la Mort gamine, blanche, gothique que j’ai dans la tête depuis toutes ces années, pourquoi nous trahissez-vous ?’ Mais regardez 1 000 auditions de Death. Des centaines d’acteurs que nous avons vus étaient gamine-esque, certains à la peau blanche. C’est The Endless — nous avons fait un casting daltonien, parce que pourquoi pas vous ? Les bandes dessinées établissent que les personnages ressemblent à n’importe quoi. nous voulons qu’ils ressemblent. Quoi qu’il en soit, Kirby est incroyable. Et je pense que les gens qui ont grommelé qu’elle ne ressemble pas à la mort ne vont pas grogner [any more] une fois qu’ils la verront être la Mort. »

Tout le monde aura enfin la chance de voir tous les personnages fantastiques de Gaiman lorsque L’homme de sable fait ses débuts sur Netflix le 5 août.