Neil Gaiman dit que Michael Jackson voulait être dans l’adaptation de The Sandman

La sortie en streaming de L’homme de sable a été un succès pour Netflix, et c’est une bonne nouvelle pour l’auteur original Neil Gaïman. En tant que personne très impliquée dans la série, une partie de la raison pour laquelle L’homme de sable a pris si longtemps pour obtenir une adaptation en direct appropriée, c’est que Gaiman voulait être sûr que tout était parfait. C’est pourquoi un terrain qui est venu à Gaiman dans les années 1990 ne s’est pas concrétisé, même avec l’implication potentielle de l’une des célébrités les plus populaires au monde.

Récemment, Gaiman est apparu en tant qu’invité pour une interview avec Josh Horowitz sur le podcast Happy Sad Confused. Comme l’explique Gaiman, il a été approché en 1996 avec un pitch pour un Marchand de sable adaptation mettant en vedette le chanteur en tête des charts Michael Jackson dans le rôle de Morpheus, le personnage principal joué par Tom Surridge dans la série Netflix.

«En 1996, j’étais emmené à Warners, où le président de Warner Bros. de l’époque m’a fait asseoir et m’a dit que Michael Jackson lui avait téléphoné la veille et lui avait demandé s’il pouvait jouer le rôle de Morpheus dans The Sandman. Il y avait donc beaucoup d’intérêt pour cela, et ils savaient que c’était l’un des joyaux de la couronne, et qu’est-ce que j’en ai pensé ? Et j’étais comme… (grognement sans enthousiasme). »

Bien que Jackson ait eu une expérience d’acteur, il semblerait qu’il n’était toujours pas adapté à ce que Gaiman avait en tête pour un Morpheus en direct. Ce n’est pas non plus la seule fois où Jackson aurait fait campagne pour un rôle majeur dans un long métrage qu’il n’a pas pu décrocher. Il a été rapporté que Jackson cherchait à acheter Marvel à la fin des années 1990 dans l’espoir de jouer personnellement Peter Parker. Pour le meilleur ou pour le pire, ces négociations ont échoué et Spidey a ensuite été animé par Tobey Maguire et le réalisateur Sam Raimi.





The Sandman a été un succès pour Netflix

Netflix

L’homme de sable a attiré une audience élevée et des notes majoritairement positives lors de sa première sur Netflix au début du mois. À l’heure actuelle, cependant, aucune commande de renouvellement officielle n’est encore arrivée, même avec ce succès à l’esprit. Gaiman a tweeté que L’homme de sable est une série particulièrement coûteuse à produire et que cela retarde la progression d’une deuxième saison qui obtient le feu vert.

« Car Marchand de sable est une émission très chère « , a déclaré Gaiman à propos du hold-up. » Et pour que Netflix libère l’argent pour nous permettre de faire une autre saison, nous devons être incroyablement performants. Alors oui, nous avons été la meilleure émission au monde ces deux dernières semaines. Ce n’est peut-être pas encore suffisant. »





Tu peux trouver L’homme de sable en streaming sur Netflix.