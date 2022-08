Neil Gaiman dit que le succès de The Sandman ne garantit peut-être pas une deuxième saison

Netflix a accueilli certaines émissions très chères ces dernières années, et bien que cela ait été une bonne chose surtout pour les fans de fantasy avec plusieurs saisons de Choses étranges et Le sorceleur étant publié sur la plate-forme, il a également provoqué un certain nombre d’annulations précoces lorsque le nombre de téléspectateurs n’a pas tout à fait été suffisant pour soutenir un projet au-delà d’une série. Fans de L’homme de sable espèrent que ce dernier sort ne s’abattra pas sur la série, qui a été un succès sur la plateforme au cours de ses deux premières semaines, mais selon Neil Gaïman cela ne suffira peut-être pas à obtenir le feu vert pour une deuxième saison.

L’homme de sable est un fantasme extravagant qui adapte les romans graphiques de Gaiman à une luxueuse tapisserie de narration centrée sur Dream, qui après avoir été piégé pendant des années revient pour trouver son royaume en ruines et des rêves et des cauchemars qui se déchaînent dans le monde réel. Bien sûr, développer ce genre de fantaisie de manière transparente n’est pas bon marché, et avec une énorme distribution d’ensemble dirigée par Tom Sturridge, la série doit être plus qu’un simple succès pour réussir à gagner une autre course.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que de nombreux fans ont célébré l’accomplissement de la série en créant quelque chose pour l’écran qui capture parfaitement l’essence des histoires de Gaiman, l’auteur lui-même était un peu plus prudent quant à la célébration et attend avec impatience une deuxième saison pour le moment. Dans un Publication sur TwitterGaman a dit :

« Parce que Sandman est une émission très chère. Et pour que Netflix libère l’argent pour nous permettre de faire une autre saison, nous devons être incroyablement performants. Alors oui, nous avons été la meilleure émission au monde ces deux dernières semaines. Cela ne suffira peut-être pas encore. »

Les fans de Sandman ont eu droit à un épisode bonus surprise

Netflix

Bien que L’homme de sable ne devait avoir que dix épisodes, Netflix a ajouté la semaine dernière une coda surprise en deux parties à la série, mais cela a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour ceux qui espéraient que la série serait renouvelée. Alors que les épisodes originaux se terminaient sur un cliffhanger qui aurait facilement pu être résolu dans une deuxième saison, l’ajout d’un onzième épisode, qui est à peu près autonome par rapport au reste de la saison, a amené certains fans à se demander s’il s’agissait simplement d’un signe que Netflix ne s’engagera plus Marchand de sable.

Cependant, Gaiman a dit Divertissement hebdomadaire que la surprise supplémentaire était quelque chose que le producteur David S. Goyer avait prévu dès le départ. Il a dit:

« C’était la suggestion de David Goyer. Mais nous l’avons immédiatement adoptée. Nous étions sur le point de lancer la série sur des plateformes de streaming, et la décision a été prise que nous allions lancer 11 épisodes. Nous ferions 10 épisodes, puis il y aurait un 11e, un spécial que personne ne connaîtrait. C’est ce que tout le monde savait qu’ils achetaient. Cela signifiait également que nous pouvions commencer le processus pour ces histoires très, très tôt.

Les onze épisodes de L’homme de sable sont maintenant disponibles sur Netflix, et les fans espèrent qu’ils ne seront pas les derniers.