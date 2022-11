Neil Gaiman demande aux gens d’arrêter d’envoyer des demandes pour jouer à Delirium dans The Sandman Saison 2

Il n’y a que quelques jours que L’homme de sable a obtenu une deuxième saison sur Netflix, et l’auteur Neil Gaïman a depuis lors repoussé les suggestions de casting pour le rôle de Delirium. Via son compte Twitter, Gaiman a poliment demandé aux gens d’arrêter de le contacter au sujet de la possibilité d’être choisi pour le rôle après avoir été «inondé» de demandes. Près de trois mois après L’homme de sable a fait ses débuts sur Netflix, le streamer a finalement annoncé que la deuxième saison entrerait bientôt en production, ce qui signifie de nouvelles histoires et de nouveaux personnages, ce qui a entraîné une vague d’activités sur les réseaux sociaux de Gaiman. Répondant aux nombreux messages qu’il a reçus, l’auteur a écrit :

« Je suis submergé par des gens qui aimeraient jouer à Delirium dans la saison 2 de Sandman. 1) Nous n’avons pas encore commencé le casting. 2) Lucinda Syson est la directrice de casting de Sandman. Je ne vais pas regarder quelqu’un qui ne passe pas par elle, j’en ai peur.

L’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont contacté Gaiman directement est la façon dont Mason Alexander-Peak a été choisi pour le rôle de Desire lors de la première saison de la série. Cependant, alors que l’acteur s’est tweeté, même s’ils ont d’abord contacté Gaiman via son profil Twitter, ils ont ensuite été mis en place pour une audition comme tout le monde. Ils ont commenté un post de Gaiman :

«Après que Neil et moi ayons interagi ici, mes agents ont organisé une audition par l’intermédiaire de Lucinda. Je suis sûr que la couverture de mon casting « sur Twitter » contribue au nombre de personnes qui demandent de l’aide pour se faire caster, mais sachez que je ne peux malheureusement pas au-delà de retweeter cela.





Qui reviendra pour L’homme de sable Saison 2?

Divertissement DC et Netflix

Actuellement, comme l’a suggéré Gaiman, aucune décision de casting n’a été prise concernant les nouveaux personnages qui seront introduits dans la deuxième saison de L’homme de sable. Cependant, on a supposé que beaucoup de ceux qui sont apparus dans la première saison seront de retour pour reprendre leurs rôles, notamment Tom Sturridge dans Morpheus AKA Dream, Vivienne Acheampong dans Lucienne, Patton Oswalt dans Matthew the Raven, Jenna Coleman dans Johanna Constantine, Gwendoline Christie dans Lucifer Morningstar et Kirby Howell-Baptiste dans Death.

Le fait que Delirium soit une partie active de la saison 2 suggère que la nouvelle saison adaptera, au moins en partie, le quatrième volume de Gaiman’s Marchand de sable le recueilSaison des Brumes. Bien que la nouvelle introduction, probablement l’une des nombreuses, soit quelque chose de nouveau et de frais pour la série, le cliffhanger de la première saison de Lucifer cherchant à se venger de Dream, une histoire qui, dans les bandes dessinées, mène finalement au Lucifer spin-off sur lequel est basée la populaire émission télévisée Tom Ellis, est quelque chose qui sera également essentiel pour les prochains épisodes.

Dans l’ensemble, la confirmation que L’homme de sable continuera a été bien accueilli par les nombreux fans de la série, et bien qu’il ait fallu un certain temps pour obtenir ce feu vert officiel, nous savons tous que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Maintenant, cette attente prendra probablement quelques années avant L’homme de sable la saga revient sur Netflix.