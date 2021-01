Neil Druckmann veut faire un jeu vidéo sur « Punisher »

Comme tout autre geek, il est compréhensible que l’un des grands noms de l’industrie du divertissement ait une liste spéciale de franchises avec lesquelles il aimerait contribuer. Qui partagerait récemment le vôtre n’est autre que Neil Druckmann.

Récemment, Druckmann aurait reçu une promotion importante à l’échelle de l’entreprise de la maison du développeur Le chien méchant après les résultats étonnants présentés par « The Last of Us Part II », qui s’est avéré être l’un des grands vainqueurs de l’édition 2020 de « Les Game Awards».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hellblade II: Game Actress présente de nouveaux détails

1) Punisseur

2) demi-vie

3) Cavalier fantôme

4) Hotline Miami

5) Bebop Cowboy Cela me vient à l’esprit … ♂️ – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann)

18 janvier 2021





Grâce à son compte Twitter, le créateur présentait sa « liste de souhaits » concernant les franchises dans lesquelles il aimerait travailler dans une adaptation interactive, se classant en premier « Punisher», Un justicier de Marvel Comics.

Un autre personnage de « la maison des idées » qui se faufilerait dans votre liste personnelle (et c’est un choix plus qu’intéressant) serait Cavalier fantôme. Les autres postes seraient occupés par la saga « Demi vie« , »Hotline Miami« Et l’anime culte »Bebop de cowboy».

Une liste qui regorge sans doute de propriétés de haut niveau, ce qui conduirait à un grand nombre de questions de la part de ses adeptes. Druckmann, qui se positionne apparemment comme un grand fan d’anime, a déclaré parmi les commentaires être prêt à travailler sur quelque chose lié à « Princesse Mononoke« Ou un jeu en monde ouvert sur »Kiki: livraison à domicile».

Concernant le sujet de Cavalier fantôme, commente que son jeu (d’un point de vue tout à fait théorique) présenterait le personnage dans sa version comme Danny Ketch, qui devrait faire face coupure électrique en tant que méchant principal.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bayonetta 3: le développeur espère avoir des nouvelles du jeu bientôt

Parmi toutes les propriétés mentionnées, celle qui correspond le mieux au style de Le chien méchant est Punisher. La suite de « Le dernier d’entre nous«A présenté un style encore plus brut et viscéral que son prédécesseur. De plus, certains éléments de son système de jeu pourraient facilement être adaptés aux capacités du personnage. merveille, sans oublier les sujets qui Druckmann s’attaque généralement à leurs matchs.

Actuellement, Le chien méchant C’est dans une période de grande expansion. Le même Druckmann confirme que la grande diversité des postes vacants dans l’entreprise est due au fait qu’elle prépare un nouveau projet, même si la nature de son thème est encore inconnue du grand public.