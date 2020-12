Neil Druckmann rejoint Evan Wells en tant que co-président de Naughty Dog Studios après avoir attiré des critiques

Neil Druckmann a surmonté des plaisanteries flétrissantes prélevées sans raison après la sortie de Le dernier d’entre nous 2 alors que le titre prenait des décisions épicées avec l’histoire qui a fait sortir les joueurs de leur zone de confort et les a placés dans une litanie de dilemmes moraux qui ont toujours réussi à garder les joueurs mal à l’aise et à remettre en question leurs propres motivations et idées tout au long de la partie.

En bref, c’était un chef-d’œuvre absolu en termes de rythme et de narration qui ne manquait pas d’indignation générée en ligne; le scénario a été divulgué, ce qui en a mis certains, il y avait une horreur) qui a abouti à Twitter spammer des femmes musclées vers des joueurs déclenchés, et plus que quelques références à Le dernier d’entre nous 2 avoir en quelque sorte un programme qui transcende ce jeu vidéo auquel tout le monde a joué.

Un agenda sur la force des femmes, ou quelque chose d’aussi répréhensible que toute personne ayant une compétence et une capacité générales dans la vie. Nous ne savons pas exactement quelles sont les principales plaintes, mais nous pouvons affirmer en toute confiance que les gens furieux.

Tout cela semble avoir peu d’effet sur la façon dont Naughty Dog gère son studio et sur la façon dont il abordera son contenu dans un futur proche, cependant, l’affiche Twitter la plus ardente sera suspendue.

Neil Druckmann vient d’être confirmé comme nouveau coprésident de Le chien méchant, une promotion de son rôle de vice-président de l’entreprise où il a servi pendant trois ans.

Pour remplacer le poste maintenant vacant, Alison Mori et Christian Gyrling vont tous les deux occuper le poste de vice-présidents de Naughty Dog, ce qui aidera vraisemblablement à guider le studio dans les futurs efforts de contenu.

Président de Naughty Dog @evan_wells partage quelques mises à jour intéressantes sur le studio: https://t.co/QNtxhZAdSC pic.twitter.com/25IAorcYxk – Chien méchant (@Naughty_Dog) 4 décembre 2020

Certains espèrent que ce changement de pouvoir pourrait changer la mentalité actuelle qui a été rapportée par Naughty Dog où le temps de crise et les travailleurs temporaires prennent le plus gros de ce que certains ont qualifié d’horaires brutaux qui tirent parti du climat financier.

D’autres sont peut-être plus prudents dans la spéculation: que Naughty Dog continuera à créer des titres cinématographiques qui mettent fortement l’accent sur la narration et encouragent les utilisateurs à sortir de leur zone de confort et à explorer de vastes arcs narratifs qui ont tendance à laisser les joueurs essoufflés et émotionnels.

C’est franchement la lame à double tranchant de Naughty Dog qui dure tout au long des rapports des travailleurs: les titres de Naughty Dog forcent les joueurs à vivre les choses d’une manière qui a tendance à être brute et viscérale, et qui obligera inévitablement les utilisateurs à formuler des opinions fort et souvent au fur et à mesure qu’ils s’associent eux-mêmes avec les histoires.

Car le meilleur ou le pire est finalement indifférent, tant qu’il y a quelque chose de valable trouvé le long du voyage.