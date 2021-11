Neil Druckmann de Naughty Dog conclut son travail sur l’émission télévisée The Last of Us

La télévision de Neil Druckmann débuts en tant que réalisateur a conclu. Le vice-président de Naughty Dog et le scribe de The Last of Us ont travaillé au Canada sur l’adaptation télévisée très médiatisée de la franchise HBO – mais son travail est maintenant terminé et il retourne à son travail quotidien. « À la meilleure équipe de télévision du monde, merci pour votre travail incroyable, votre passion et pour m’avoir fait sentir le bienvenu », a-t-il rayonné. « Tu vas terriblement me manquer ! »

Hélas… mon séjour au Canada est terminé. À la meilleure équipe de télévision du monde, merci pour votre travail incroyable, votre passion et pour m’avoir si bien accueilli ! Tu vas terriblement me manquer ! Hâte de revenir à Naughty Dog (et un temps plus chaud !) ♥️ 🇨🇦 pic.twitter.com/A9hsy7gPpA – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 7 novembre 2021

À côté d’une photo de son clap, Druckmann a ajouté: « Heureux de retourner à Naughty Dog, et un temps plus chaud! »

Sony a taquiné des images de travail en cours du tournage de The Last of Us, avec les premières photos de Joel de Pedro Pascal et Ellie de Bella Ramsey publiées récemment. Druckmann a été co-scénariste du projet et a eu l’opportunité de réaliser certains épisodes. Étant donné que son rôle est maintenant terminé, il serait prudent de supposer que le travail sur cette émission touche à sa fin – bien que l’équipe de production ait réservé des tournages à Calgary jusqu’à l’année prochaine.