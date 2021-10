Neil Buchanan d’Art Attack a dû démentir les allégations selon lesquelles il était Banksy

Neil Buchanan était une icône de l’enfance britannique pour des millions de Britanniques, avec son travail de présentation sur Attaque d’art faisant de lui l’un des visages les plus connus de l’art et de la télévision pour enfants.

Cependant, à l’approche de son 65e anniversaire, il convient de rappeler que Buchanan a également été contraint de nier qu’il était l’un des non-visages les plus connus de l’art – les rumeurs abondant selon lesquelles il n’était autre que le mystérieux Banksy.

Il n’y avait vraiment pas beaucoup de preuves autres qu’un tweet fantastique partagé par un utilisateur appelé » Scouseman » – qui est plus susceptible d’être un alter ego de Buchanan que Banksy.

Le tweet disait: « Je viens d’entendre que la rumeur dit que Neil Buchanan est Banksy. Si c’est vrai, c’est la merde la plus drôle de tous les temps. Aintree est la meilleure.

« C’est un musicien et l’art a suivi dans les villes des spectacles qu’il aurait fait.

C’est au mieux une preuve solide, mais avec Internet étant Internet, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il gagne du terrain et devienne viral.

Une personne a répondu : « OUI S’IL VOUS PLAÎT. Je ne lis plus à ce sujet et ce sera ma vérité à partir de maintenant. »

« Neil a passé le confinement avec les membres vulnérables de sa famille et se prépare maintenant à lancer sa nouvelle collection d’art en 2021.

« Merci et s’il vous plaît restez en sécurité. »

Goldie a déclaré: « Pour quelque chose comme le graffiti, qui a inspiré le monde avec la police ou tout ce qui concerne toute personne portant une casquette de baseball et des baskets, en son centre, c’est encore mal compris.

« Mais donnez-moi une lettre bulle et mettez-la sur un T-shirt et écrivez Banksy dessus et nous sommes triés … Nous pouvons la vendre maintenant.