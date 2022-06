« Neighborhood War », aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Guerra de voisins » sera diffusée le 17 juin 2022.

Qui remplace Loreto Peralta dans la saison 2 de la série mexicaine Netflix ?

La deuxième saison de « Neighborhood Wars » (« The War Next-Door » en anglais) a été créée le Netflix seulement le vendredi 17 juin 2022, mais les fans de la comédie mexicaine créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana demandent déjà un troisième volet qui continue l’histoire des Espinoza et des López.

Après la mort inattendue de Genaro et Leonor, les López décident de retourner dans leur ancien quartier, mais cela ne signifie pas qu’ils ne reverront plus les Espinoza, car ils vivront également à cet endroit après qu’une fraude millionnaire les ait laissés dans la maison. .. ruine.

Une fois de plus, les ennemis jurés finissent par être voisins, bien que maintenant Silvia (Ana Layevska) affronte Agustina Salcido (Luz Aldán), la sœur de Leonor qui est tout aussi têtue et promet de ne pas être vaincue par la matriarche Espinoza. Ensuite Y aura-t-il une troisième saison de « guerre des voisins” ?

« LA GUERRE DES VOISINS », AURA-T-IL UNE SAISON 3 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicaine, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire de la rivalité/amitié des López et des Espinoza pourrait se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes.

À la fin de la deuxième saison de « guerre des voisins», Tina et Silvia s’affrontent dans un duel politique pour être la représentante du quartier Del Niño Jesús, jusqu’à ce qu’un candidat inattendu les oblige à changer leurs stratégies de campagne.

Mais ce n’est pas tout, après les résultats des élections, les deux familles reçoivent des nouvelles surprenantes qui pourraient déclencher de nouveaux affrontements et alliances dans un éventuel troisième volet de la série mettant en vedette Ana Laïevska.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient rien mentionné sur une éventuelle deuxième série d’épisodes, si la fiction a le soutien du public et des critiques, elle pourrait obtenir une nouvelle saison.

Alors oui Netflix renouvelle »guerre des voisins” pour un troisième opus, il est possible qu’il soit diffusé sur la plateforme de streaming dans le courant de 2023. Les mêmes acteurs continueront-ils ou y aura-t-il des changements ?