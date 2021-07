« Neighbor Wars 2 » sur Netflix : quand sortira la saison 2

Netflix n’a pas encore confirmé la deuxième saison de « Guerre entre voisins« ( » The War Next-Door « en anglais), mais apparemment dans le dernier chapitre, il est probable que l’histoire de la rivalité entre Silvia et Leonor continue dans un nouvel opus de la série créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana.

Bien qu’elle n’ait pas le soutien de la critique, la comédie mexicaine a réussi à se positionner parmi les productions les plus populaires de la plateforme de streaming, donc, un nouveau lot d’épisodes est encore possible.

Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines à évaluer la réaction de son audience et bien qu’elle ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Apparemment, la rivalité entre Silvia et Leonor se poursuivra dans la deuxième saison de « Guerra de voisins » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 « GUERRE DES VOISINS » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

La deuxième saison de « Guerre entre voisins« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais il est probable que les nouveaux épisodes atteindront la plateforme de streaming mi-2022. Même si tout dépendra du renouvellement et du début du tournage.

Peut-être que le renouvellement arrivera en octobre 2021, ce qui signifie que le tournage pourrait commencer au cours des derniers mois de l’année et se poursuivre avec le processus de post-production au cours des premiers mois de 2022.

Mais il est également important de considérer que bien que cette comédie s’ajoute à la longue liste des productions originales de la plate-forme made in Mexico, elle n’a pas connu le même succès que « Madre solo hay dos », également produite par Rivera et Sariñana.

Qu’adviendra-t-il du reste des personnages dans la deuxième saison de « Neighbor Wars » ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « NEIGHBORS WAR » ?

A la fin de la première saison de « Guerre entre voisins« Silvia continue avec l’idée que Leonor lui vendra la maison, mais alors que les deux femmes s’engagent dans une bagarre insensée, les membres de leurs familles se rapprochent de plus en plus.

Pendant ce temps, Ernesto et Genaro, fatigués des affrontements de leurs épouses respectives, décident de les enfermer dans la maison inondée d’eaux usées pendant que le reste des familles emménagent ensemble.

Cela signifie que les choses entre les deux matriarches vont changer ? Est-ce vraiment une bonne idée de les laisser seuls au même endroit ? Qu’arrivera-t-il aux autres membres des deux familles? C’est définitivement quelque chose qui doit être résolu dans la deuxième saison de la fiction mexicaine.