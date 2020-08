Négociations avec Microsoft: Trump fournit un ultimatum pour l’accord Tiktok

Microsoft veut reprendre l’application Tiktok à succès mondial, des discussions avec la société mère chinoise sont déjà en cours. La société de logiciels énumère les premières exigences pour un achat. Selon des initiés, le président américain Trump pose également une condition.

Selon des initiés, le président américain Donald Trump continue de faire pression sur l’opérateur de la populaire plate-forme de courtes vidéos Tiktok. Trump a accordé au géant chinois de l’internet Bytedance un délai de 45 jours pour négocier la vente de l’application à Microsoft, ont déclaré deux personnes proches du dossier. La société de logiciels avait précédemment exprimé son intérêt pour la plate-forme vidéo et confirmé les négociations avec Bytedance. Les pourparlers devraient être terminés le 15 septembre, a déclaré Microsoft. La société a fait cette déclaration après une conversation entre le PDG de Microsoft Satya Nadella et Trump.

Un accord est conçu pour garantir que toutes les informations privées des utilisateurs américains de Tiktok soient transférées et restent aux États-Unis. “Microsoft est pleinement conscient des préoccupations du président. Nous avons l’intention d’acheter Tiktok si une habilitation de sécurité complète est obtenue et si l’accord offre des avantages économiques raisonnables aux États-Unis, y compris au département du Trésor américain”, a déclaré un communiqué de Microsoft. . La société a ajouté qu’il n’y avait aucune certitude qu’un accord pourrait être conclu.

Le gouvernement américain a des problèmes de sécurité et de protection des données contre l’application, qui est particulièrement populaire auprès des jeunes et compterait environ un milliard d’utilisateurs dans le monde – dont environ 100 millions aux États-Unis. Vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé qu’il voulait interdire Tiktok aux États-Unis.

Veto contre l’accord possible

Tiktok rejette avec véhémence les allégations selon lesquelles le gouvernement chinois a reçu des données. Dans une déclaration précédente du groupe, il a déclaré: «Les données des utilisateurs de Tiktok sont stockées et traitées aux États-Unis et à Singapour, où Tiktok travaille avec des centres de données de fournisseurs établis. La confidentialité et la sécurité des utilisateurs sont une priorité absolue chez Tiktok et Tiktok s’engage à respecter les lois locales des marchés sur lesquels nous travaillons. »

Les négociations entre Bytedance et Microsoft sont supervisées par le United States Foreign Investment Committee. Le panel du gouvernement américain se réserve le droit d’opposer son veto à l’accord. Bytedance et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.