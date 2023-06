Nefarious est-il sur Netflix ou où regarder le film en ligne en streaming ?

streaming

Découvrez si le film « Nefarious » est ajouté à un catalogue de streaming comme Netflix ou HBO Max.



L’un des films à suspense et d’horreur les plus attendus cette année est réalisateurs Chuck Konzelman et Cary Solomonqui a été comparé à un croisement entre le roman de CS Lewis The Screwtape Letters et le film « Silence des innocents. » C’est à propos de la bande ‘Infâme’ Et si vous avez hâte de le voir en ligne, nous vous disons ici ce que l’on sait jusqu’à présent.

« Nefarious » est sorti en salles le 14 avril 2023 fourches avec Sean Patrick Flanery, Jordan Belfi, James Healy Jr. et Tom Ohmer. Où Jordan Belfi, qui joue un psychologue qui doit déterminer si un condamné à mort (Sean Patrick Flanery) simule une possession démoniaque.

Casting complet de « Nefarious »

Sean Patrick Flânerie comme Infâme

comme Infâme Jordanie Belfi en tant que Dr James Martin

en tant que Dr James Martin tom ohmer en tant que gardien Moss

en tant que gardien Moss Glenn Beck fait comme lui-même. 2 ​

fait comme lui-même. ​ Daniel Martin Berkey comme le père Luis

comme le père Luis Marc De Alessandro en tant que Dr Alan Fischer

en tant que Dr Alan Fischer cameron arnet en tant que styles d’administrateur

en tant que styles d’administrateur James Healy Jr. comme gardien de porte

comme gardien de porte Sarah Hernandez comme Cap Mendez

comme Cap Mendez Jarrett Le Master en tant qu’officier Wilson

en tant qu’officier Wilson Griffon Aldren en tant que sergent Wilborn

en tant que sergent Wilborn Éric Hanson en tant que directeur adjoint Anderson

en tant que directeur adjoint Anderson Stelio Savante en tant que détective Russo

en tant que détective Russo Robert Peters comme Dr Stewart

Tina Toner comme Renée

Maura Corsini comme Mélanie Carter

De quoi parle le film « Nefarious » ?

‘Nefarious’ est inspiré comme une préquelle des romans A Nefarious Plot et A Nefarious Carol de l’auteur du New York Times Steve Deacele long métrage montre l’histoire de « un tueur en série condamné le jour où il doit être exécuté, prétend être un démon et subit une évaluation psychiatrique pour déterminer s’il est mentalement apte à recevoir sa peine « selon son synopsis.

Est-ce que « Nefarious » est sur Netflix ou sur une autre plateforme de streaming ?

si vous cherchez « Nefarious » sur Disney Plus, HBO Max, Netflix ou Amazon PrimeIci, nous vous donnons les détails.

Le film de Sean Patrick Flanery et Jordan Belfi est sorti en salles il y a à peine deux mois, il n’a donc pas encore été ajouté à une catalogue de streaming, bien que les fans espèrent qu’il atteindra des plateformes telles que HBO Max ou Netflix, ils devront peut-être attendre encore quelques semaines pour connaître le sort de la bande.

