Need for Speed: Hot Pursuit Remastered montre ses améliorations dans une nouvelle vidéo de comparaison

Après des mois de spéculation, Need for Speed: Hot Pursuit Remasterisé c’est une réalité. Justement, le jeu vidéo de Arts électroniques Il est désormais disponible dans sa nouvelle édition, afin que les joueurs du monde entier puissent revenir à l’un des jeux de conduite les plus agréables de la génération Xbox 360 et PlayStation 3. Cependant, comme avec l’arrivée de chaque nouveau remaster, Il y a des doutes quant à savoir si la revue est capable de fournir les améliorations promises par ses auteurs; un mystère résolu grâce à une vidéo comparative inédite.

Celui-ci, en particulier, est une gracieuseté de GamingBolt, et nous permet d’apprécier les différences entre la variante originale de la livraison et son apparence renouvelée. Ainsi, le métrage de huit minutes garantit une appréciation détaillée de la configuration visuelle contemporaine du produit, établissant les améliorations qui ont été apportées sur des éléments tels que l’éclairage, le niveau de détail, la qualité des modèles et d’autres aspects allusifs. Aspects qui, selon notre une analyse, ils vous garantissent un verdict de « très solide graphiquement et techniquement« .

À cet égard, depuis Areajugones nous avons eu l’occasion de profiter de la proposition de Need for Speed: Hot Pursuit Remasterisé avant son arrivée sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, offrant en guise de conclusion la lettre suivante: « Need for Speed: Hot Pursuit Remasterisé fonctionne parfaitement comme une simple remasterisation de l’œuvre originale. EA ramène cette œuvre chérie pour que beaucoup se réjouissent pendant quelques heures revenant pour traverser les circuits d’une des livraisons de Besoin de vitesse le plus aimé par les fans. Cependant, Au-delà de ces heures de charme nostalgique, il n’y a pas grand-chose d’autre« .

