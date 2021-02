Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Getting Livery Editor, Performance Boost pour PS5

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered a ramené l’une des meilleures entrées de la série sur PlayStation 4, avec des visuels améliorés et tous les DLC réunis dans un seul package. Ce n’est pas le remaster le plus efficace de tous les temps, mais le jeu lui-même reste un jeu d’arcade super amusant. Une fonctionnalité que les fans de la franchise adorent est la personnalisation des véhicules, et c’est quelque chose qui manquait tristement dans Hot Pursuit de Criterion. Cependant, une grosse mise à jour est sur le point de frapper le jeu qui remédiera à cette lacune.

Oui, un éditeur de livrée est ajouté au remaster. Dans le cadre du prochain patch pour Hot Pursuit Remastered, vous pourrez orner vos voitures préférées avec des designs personnalisés. Lorsque vous êtes dans l’écran de sélection du véhicule, deux nouvelles icônes apparaissent en bas à droite – l’une vous amène à une sélection de préréglages de livrée et l’autre vous permet de créer vos propres enveloppes. Vous voulez que votre Bugatti Veyron ait des pois jaunes et une grande étoile rose sur le capot? Ayez à lui.

Les enveloppes personnalisées apparaîtront dans les courses en ligne, mais ne peuvent pas être partagées avec d’autres joueurs, donc la fonctionnalité est pour un usage personnel et pour se montrer à des inconnus.

Ce n’est pas la seule chose à venir dans la mise à jour, cependant. Avez-vous été un peu déçu par la performance du remaster? Eh bien, il y a de bonnes nouvelles – si vous avez le bon matériel. Ceux d’entre vous qui possèdent une PS4 Pro seront ravis de savoir que cette mise à jour améliorera la fréquence d’images et la résolution du jeu, l’amenant à un «50+ FPS non plafonné» et 4K. Si vous jouez au jeu sur PS5 via la rétrocompatibilité, le jeu fonctionnera à 4K et 60 FPS. Pour activer ces améliorations, un nouveau paramètre Maximum a été ajouté dans les options.

Enfin, cette mise à jour comprend un large éventail de corrections de bogues, que vous pouvez lire ici. Dans l’ensemble, cela ressemble à une excellente mise à jour du jeu – nous sommes certainement impatients de le voir mieux fonctionner sur PS5. Serez-vous de retour dans le siège du conducteur pour vérifier ces changements? Klaxonnez dans la section commentaires ci-dessous.