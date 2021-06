Need for Speed: Hot Pursuit Remastered chasse la sortie d’EA Play

Le jeu de course revitalisé de Criterion Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sera le prochain titre ajouté au EA Jouer voûte, à partir du 24 juin pour tous les membres. Comme c’est toujours le cas avec le service, les membres pourront télécharger et jouer au classique des flics et des coureurs sans frais supplémentaires, tant qu’ils conservent leur abonnement actif.

Nous avons adoré ce jeu depuis le début de la PS3, et avons estimé que cette réédition sans fioritures valait le prix d’entrée dans notre critique : « Need for Speed ​​: Hot Pursuit Remastered ramène un fantastique jeu de course d’arcade, et est toujours aussi génial 10 ans plus tard. Autolog se sent comme à la maison en 2020, et le gameplay exagéré des flics et des coureurs est génial. »

Vous pouvez trouver la liste complète des Tous les jeux EA Play sur PS5, PS4 via le lien