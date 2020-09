Necromunda: Underhive Wars montre son gameplay dans un nouveau gameplay

Focus Home Interactive et Rogue Factor montrent comment les jeux seront dans ce RPG tactique

Le lancement mondial de Necromunda: Underhive Wars, titre de jeu de rôle tactique à la troisième personne basé sur le jeu de société populaire Atelier de jeux, se rapproche. C’est à cause de ça Focus Home Interactif a voulu élever les attentes des fans et attirer l’attention des autres adeptes du genre à travers un nouveau gameplay presque dix minutes.

Nous avons récemment fait écho un autre regard sur le gameplay de ce travail, mais cette fois, il présente de manière plus claire et détaillée comment les jeux qui auront lieu dans les colonies souterraines de Necromunda seront. exister divers gangs luttant pour le contrôle l’un de ces endroits, et l’une des choses que le joueur devra faire est de choisir une faction et de former son équipe de cinq membres. Chaque personnage aura son propre rôle et aura des capacités uniques pour atteindre les objectifs, donc une partie de la stratégie de ce titre réside dans la personnalisation de l’équipe.

Une fois le jeu commencé, les utilisateurs doivent planifier leurs prochains mouvements avec leur tête, car l’environnement peut être utilisé pour tendre des embuscades, flanquer l’ennemi ou poser l’étrange piège. Necromunda: Underhive Wars peut jouer en coopération en compagnie de quatre amis, mais le développeur Facteur escroc Il a également travaillé pour qu’il puisse être apprécié entièrement seul. De plus mode campagne avec une forte composante narrative.

Necromunda: Underhive Wars sera mis en vente à partir du prochain 8 septembre pour Playstation 4, PC (via Steam) et Xbox One. Et si les fans de l’univers Warhammer continuent d’en vouloir plus, Focus Home Interactif était chargé de les satisfaire avec l’annonce de Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, un autre jeu de stratégie qui arrivera en 2021 sur PC et consoles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂