Necromunda : Critique de Hired Gun pour PS4

Toi, oui toi. Arrêtez de peindre des figurines nous avons l’analyse de Necromunda : Hired Gun pour PS4. Allez, ça t’intéresse sûrement un peu.

Warhammer fait de plus en plus des incursions dans l’industrie du jeu vidéo. Et si Blood Bowl 3, et si Warhammer 40k : Darktide… La vérité est que de plus en plus de personnes peuvent entrer dans les univers de ces figurines. Aujourd’hui est le Critique de Necromunda : Pistolet de location pour PS4, quelque chose qui m’a beaucoup appelé et j’en sors très, très en colère.

La vie du mercenaire

Pour tous ces habitués du 41e millénaire, Necromunda n’a pas de plus grand mystère. C’est un monde-ruche, qui est destiné à générer des ressources pour l’Empire, la planète entière elle-même. Imaginez une Terre mais tout cela avec des usines à la pièce. Eh bien, c’est Necromunda. Même si bien sûr, en dessous de tout cela il y a des banlieues et toute la populace que vous pouvez imaginer.

Ce fond est une chose que le jeu fait vraiment bien. Vous n’avez pas besoin d’être un érudit de l’Empire pour entrer dans ce monde dans lequel se déroule le titre. Il est vrai qu’au début, pour entrer dans le vif du sujet, Necromunda : Hired Gun tourne une vidéo avec des scènes statiques racontant tout ce qui se passe dans ce lieu.

La société Necromunda est régie par un système de gangs, qui détiennent le pouvoir. Et pourquoi je te donne le grill avec ça ? Eh bien, le fait est que c’est important dans le jeu. Très important. Fondamentalement, c’est la raison du complot, dans lequel nous sommes un mercenaire engagé pour rechercher le meurtrier de l’un de ces puissants, un commerçant.

En dehors de cela, au cours du jeu, nous trouverons différentes factions (certaines très reconnaissables pour 40 000 fans) avec lesquelles nous interagirons. Normalement de manière violente, pourquoi nous leurrer. Ainsi, en fonction de nos actions, le pouvoir qu’ils exercent sur Necromunda variera. Un système intéressant, bien que certainement améliorable dans le domaine des possibles.

Ainsi, la construction du monde, en l’occurrence la manière dont il se reflète par rapport à ce qui a été vu dans Warhammer, est particulièrement bien faite. Au fur et à mesure que nous progressons dans l’aventure, nous pouvons apercevoir différents détails qui feront le bonheur des fans, tels que des affiches de recrutement pour l’Astra Militarum, des technomanciens et d’autres aspects familiers du jeu de figurines.

Gameplay évocateur

Passons maintenant à l’un des aspects les plus importants d’un jeu pour moi, sa jouabilité. Dans ce cas, Necromunda : Hired Gun n’invente rien de nouveau, mais prend différentes choses ici et là pour adapter son style de jeu. Et même s’il est vrai qu’au début ça lui plait, et pas mal, au fur et à mesure qu’on progresse ça devient très répétitif.

Et vous pouvez imaginer ma surprise lorsque le premier combat apparaît. Moi qui pensais que ça allait être quelque chose de similaire à ce qui a été vu dans Warhammer 40000 : Space Marine (mais à la première personne), ce que j’ai fait au départ était un zoom pour mieux viser. Cependant, les ennemis, même en difficulté normale, n’abandonnent pas. Pendant que vous visez, ils vous font exploser, fou.

De cette façon, finalement, la façon de jouer est plus similaire à ce que l’on voit dans Doom. De plus, même la musique de chacun des combats émule ce que nous pouvons faire tout en annihilant les démons. Une bande-son totalement cool alors que nous nous déplaçons aussi vite que possible pour éviter les balles tout en vidant nos chargeurs sur les ennemis.

Oui, il est vrai qu’il existe un système de compétences et de mouvements que nous apprenons en utilisant la monnaie locale. Sous forme d’améliorations technologiques, d’implants bioniques et de logiciels, notre répertoire s’enrichira. Cependant, cela semble vraiment bon pour la galerie, car au moment de vérité, le moyen le plus utilisé est de prendre notre fidèle arme et de l’anéantir.

Dans ce cas, nous avons différents types d’armes pour l’occasion. Au fur et à mesure que nous complétons et explorons les phases, nous rassemblerons des armes de plus en plus diverses, allant des pistolets normaux aux bolters spécialisés. Entre vous et moi, tirez toujours avec une carabine moyenne portée et un fusil de chasse. C’est le moyen le plus dynamique et le plus fiable de détruire des hordes d’ennemis.

Nous allons faire une sous-section rapide à la section audiovisuelle. Nous avons déjà commenté que la bande-son est assez rock, mais nous n’avons pas mentionné le doublage anglais que contient le jeu. Bon, je l’ai déjà fait, passons à autre chose. Par exemple, la petite variété d’animations de finition au corps à corps ou la grande répétition des conceptions ennemies.

Même si tout ne va pas mal, puisque les éléments du 41e millénaire sont bien représentés. Oui, il est vrai que certaines textures et éléments des scénarios peuvent être grandement améliorés, mais en général la partie graphique est conforme. Et vous vous demanderez «illo, vous n’avez pas l’air si en colère non plus, nous avez-vous menti ?». Pas du tout mes fidèles lecteurs, ça vient ensuite.

Pourquoi me fais-tu ça Necromunda

Eh bien, si vous avez lu l’analyse jusqu’à présent, vous pouvez avoir une idée que le jeu est principalement conforme, il contient des parties qui peuvent être améliorées, telles que le gameplay et les graphismes, mais c’est vraiment amusant et pour les fans de 40 000 est un cadeau. Alors pourquoi suis-je énervé ? Pourquoi ai-je décidé de mettre la note que j’ai mise dessus ?

Eh bien, je ne sais pas comment ce sera dans d’autres systèmes, mais dans celui que nous devons analyser (PS4), tout a été des problèmes. Et regardez, ça a très bien commencé, j’ai vraiment apprécié, à la fois l’environnement et le gameplay, même avec les limitations que j’ai déjà expliquées. Cependant, plusieurs problèmes sauvages sont apparus.

Tout d’abord, les innombrables ralentissements au démarrage de l’action. Sérieusement, rare était le match dans lequel aucun de ces invités indésirables n’apparaissait. Mais c’est que dans certains cas, ils vous ont complètement sorti du point culminant du combat. Des ralentissements énormes.

D’autre part, les temps de chargement très longs. Mais pas seulement ça, mais quand il a fini de charger et que l’écran s’est affiché… surprise ! Retour à l’écran de chargement pendant quelques secondes. Sérieusement, cela ressemble à une mauvaise blague.

Et je me retrouve avec l’aspect négatif le plus flagrant que j’ai vu, qui dans le monde dans lequel je passe du développement d’applications s’il apparaît que vous êtes dans la rue. De plus avec un produit sur le marché : les plantages du jeu. Je comprends qu’à un moment donné, une exception apparaît pour quelque chose, d’accord. Mais plus d’un non. Erreur inattendue et jeu fermé. Hala, pour répéter les choses.

Par conséquent, l’évaluation dans cette revue de Necromunda: Hired Gun pour PS4 est la suivante. Nous sommes face à un bon jeu, avec plusieurs approches intéressantes mais sous-développées. Cependant, c’est amusant, ce qui est l’important, jusqu’à ce que les ralentissements et les sorties de jeu dues à des erreurs apparaissent, du moins sur PS4. Dommage, car le jeu n’est pas vraiment mauvais.