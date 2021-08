Necrobarista arrive sur Nintendo Switch avec des heures supplémentaires

Level 5 L'Aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires Switch

La fameuse série Layton débarque pour la première fois sur Nintendo Switch !Vivez l'aventure de Katrielle, fille du célèbre professeur Hershel Layton, qui mènera l'enquête pour retrouver la trace de son père disparu. Tout au long de son aventure, elle pourra compter sur l'aide de nouveaux personnages dont Oliver Marchence, un jeune étudiant recruté comme assistant, ainsi que son premier client, Sherl, un chien doté de parole qui deviendra rapidement son acolyte. Cette version Deluxe apporte du nouveau contenu et des fonctionnalités de gameplay améliorées dont plus de 40 énigmes inédites et plus de 50 nouvelles tenues !Un jeu facile de prise en main qui convient à la fois aux novices du genre et aux fans de la licence.