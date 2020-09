Neato D10, D9 et D8: piéger jusqu’à 99,97% des allergènes avec le premier “vrai” filtre HEPA dans un robot aspirateur

Neato profite de l’IFA 2020 pour présenter un renouvellement complet de son catalogue de robots aspirateurs. Il le fait avec une nouvelle gamme de modèles qui aspirent à compléter la gamme haut de gamme. Il s’agit du nouveaux Neato D10, D9 et D8, trois robots de conception similaire qui s’associent à une application MyNeato renouvelée pour faciliter le nettoyage quotidien.

Les robots Neato sont faciles à reconnaître car ils ont un forme D caractéristique. Alors que les autres robots aspirateurs ont tendance à être plus circulaires, Neato parie sur cette forme depuis de nombreuses années et ils continueront à parier dessus. Selon la marque, cette forme leur permet d’utiliser une brosse plus large et de fournir le «plus grand bac à poussière du marché».

Navigation laser et filtre HEPA pour piéger jusqu’à 99,97% des allergènes

Le terme HEPA correspond à l’acronyme «High Efficiency Particle Arrester». Ils ont été créés en 1950 et sont utilisés dans tous les types d’aspirateurs, y compris dans ces robots intelligents. Cependant, tous les filtres HEPA ne sont pas aussi efficaces. Il y en a de différentes classes et groupes. Les plus basiques (groupe E), les filtres HEPA du groupe H et les plus avancés, conçus pour les laboratoires et également appelés filtres ULPA. À ce jour, dans les robots aspirateurs, nous n’avions que le premier groupe.

Le nouveau robot Neato D10 présente un filtre HEPA H14, capable de piéger jusqu’à 99,97% des allergènes et des particules telles que la poussière et les squames aussi petites que 0,3 micron.

Le Neato D10 a un Autonomie de 150 minutes et navigation LaserSmart basée sur lidar. Une série de caractéristiques qui le placent parmi les aspirateurs robots les plus complets. Pour la gestion, Neato a réorganisé son application mobile MyNeato, en essayant de garder le processus de configuration aussi court que possible.

Le Neato D9 intègre également un filtre HEPA, bien qu’il s’agisse d’un filtre E12. Il promet de piéger 99,5% des poussières et des allergènes. En termes d’autonomie, le Neato D9 offrira une autonomie allant jusqu’à 120 minutes et disposera également d’une technologie de navigation laser.

Pendant ce temps, le Neato D8 maintient la navigation, offre une navigation de 90 minutes et se démarquera, comme le décrit l’entreprise, pour son réservoir et sa brosse extra large. Les nouveaux robots aspirateurs Neato seront disponibles aux États-Unis, au Japon et en Europe à l’automne.

