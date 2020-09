Néanmoins, il ne devient pas président: Kanye injecte des millions dans la campagne

Le rappeur Kanye West n’a aucune chance de devenir lui-même président des États-Unis. Néanmoins, il injecte des millions dans sa campagne, comme il le révèle maintenant. Cela pourrait avoir des conséquences pour le challenger de Trump, Biden.

Le rappeur Kanye West a injecté beaucoup d’argent dans sa campagne électorale pour la présidence américaine. Lorsque les coûts de sa campagne électorale ont été divulgués à la commission électorale américaine, selon “Deadline”, il a été révélé que West avait mis à disposition environ 6,8 millions de dollars américains (5,74 millions d’euros) pour la campagne. Il n’a pu recueillir que 11 000 € en dons.

D’abord fan de Trump, Kanye West fait maintenant sa propre campagne électorale – que Trump pourrait encore utiliser. (Photo: imago / ZUMA Press)

Entre le 15 juillet et le 30 août, West a déjà dépensé 5,9 millions de dollars. Il a investi l’argent dans des experts de la campagne et des entreprises qui devraient s’assurer qu’il atterrit sur les bulletins de vote des différents États. Il a réussi à le faire dans dix États, dont le Colorado, l’Iowa et le Minnesota. En Arizona et en Virginie, il a déjà échoué avec son projet.

Deux semaines avant l’élection, Kanye West devra re-divulguer ses dépenses. Le rappeur n’a aucune chance de remporter la prochaine élection présidentielle (3 novembre 2020) car il est en compétition dans trop peu d’États. Certains observateurs estiment cependant que cela pourrait voler des voix importantes aux jeunes Afro-Américains au challenger du président américain Donald Trump, Joe Biden.

West a annoncé début juillet qu’il souhaitait se présenter à la présidence. “Nous devons maintenant reconnaître la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unissant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente à la présidence des États-Unis”, a déclaré sa déclaration sur Twitter.