Ne vous inquiétez plus, Kena: Bridge of Spirits est un jeu à 40 €

Le prix est un sujet qui touche presque tout le monde en ce moment, vous devriez donc être heureux d’apprendre que vous n’aurez pas à payer plus cher pour Kena: Bridge of Spirits. Les précommandes numériques sont en ligne dès maintenant sur le PlayStation Store, la version de base coûtant 32,99 € / 39,99 €. Cet achat vous donne accès aux versions PlayStation 5 et PlayStation 4 du jeu, tandis qu’une édition numérique de luxe regroupe quelques goodies supplémentaires. Vous aurez accès à une bande-son numérique, à un bâton d’argent unique pour le protagoniste Kena et à un skin de Rot doré pour un supplément de 7 € / 10 €.

Alors que le développeur Ember Lab a déclaré qu’il explorerait au moins l’option d’une sortie physique après le lancement numérique du titre, les deux listes de précommande téléchargées sur le PS Store pendant la nuit vous garantissent l’expérience dès le premier jour. Il se trouve que c’est le 24 août 2021, qui a été confirmé dans le cadre du livestream State of Play de Sony hier soir. Kena: Bridge of Spirits a impressionné le public numérique avec une autre bande-annonce époustouflante présentant à la fois un gameplay et des moments plus calmes et axés sur l’histoire. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, les utilisateurs britanniques et européens peuvent cliquer ici pour précommander le jeu sur le PS Store, tandis que les lecteurs américains doivent utiliser ce lien.

Pensez-vous que ce prix est approprié pour Kena: Bridge of Spirits? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.