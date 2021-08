Ne vous inquiétez pas, Naughty Dog continuera à créer des jeux solo axés sur l’histoire

Naughty Dog se lance actuellement dans un jeu multijoueur autonome se déroulant dans l’univers de The Last of Us. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’une version élargie de Factions, mais les détails sont rares. Pourtant, l’équipe qui double sur une expérience purement multijoueur est quelque chose de nouveau pour le développeur, qui s’est fait un nom sur les titres solo axés sur la narration.

Si vous aviez des inquiétudes concernant le changement de son du studio appartenant à Sony, ne vous inquiétez pas; La marque d’action solo de Naughty Dog est sur le point de se poursuivre. Dans une interview avec Game Informer, on a demandé à Evan Wells et Neil Druckmann, coprésidents du studio, si le développeur continuerait à créer des jeux comme Uncharted et The Last of Us à l’avenir.

« Absolument », dit Wells, expliquant que c’est « en quelque sorte dans notre ADN de raconter ces histoires ». Il poursuit : « Les expériences en solo nous sont chères. C’est ce qui a attiré beaucoup de gens vers Naughty Dog, et c’est ce qui les inspire, donc je pense que nous allons continuer aussi longtemps que possible. «

Druckmann ajoute que leur travail actuel sur un jeu multijoueur ne vient pas d’une pression plus élevée. « Et encore une fois, pour en revenir à qui est Sony, il n’y a jamais eu de mandat du genre » Oh, c’est là que nous voyons les vents tourner. Pouvez-vous commencer à créer ce genre de jeux à la place ? » Nous savons tout comme eux que lorsque vous travaillez sur quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous passionne, vous allez faire un excellent travail. »

Lorsqu’on lui a demandé si Naughty Dog créerait une nouvelle adresse IP ou continuerait les anciennes, Wells a répondu qu’ils examineraient les deux possibilités. « Je pense qu’il y a de l’enthousiasme pour développer une nouvelle propriété intellectuelle, mais il y a toujours une tonne d’amour pour Uncharted et The Last of Us, et je pense que vous verrez les deux types de projets de notre part à l’avenir. »

Alors, voilà. Nous pouvons nous attendre à ce que l’équipe explore plus d’expériences en solo dans les années à venir. En attendant, espérons que le titre multijoueur Last of Us n’est pas trop loin.