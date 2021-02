Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous: le baiser entre Eiza González et Rosamund Pike qui est devenu viral

T’inquiète pas, je prends soin de toi Il a été créé ce vendredi sur Netflix et a déjà généré un fort impact. Le film a suscité de vives critiques pour son intrigue, son humour noir et une distribution à la hauteur de l’événement. Dans le casting sont Eiza González et Rosamund Pike, qui a également fait la une pour une image virale parmi eux: l’actrice mexicaine a téléchargé une photo d’un baiser entre eux et a tourné les réseaux. De quoi s’agit-il?

« Sa façade de tutrice légale des personnes âgées cache un escroc professionnel qui laisse les vieillards sans un sou dont elle devrait s’occuper. Mais elle se heurte à la forme de sa chaussure lorsqu’elle choisit sa prochaine victime: une grand-mère qui a perdu un sou. peu de cheveux, mais pas de trucs. Une comédie délicieusement impitoyable. « , est le synopsis officiel de ce film de deux heures qui compte également dans ses rangs Chris Messina et Dianne Wiest.







« Pike est une révélation » (Variété), « étonnamment malveillant » (Le Hollywood Reporter), « humour noir hilarant » (Awards Wach), étaient quelques-unes des qualifications des médias spécialisés. Alors que IMDB lui a donné un 6,5 sur 10 et Rotten Tomatoes lui a décerné un 83% d’approbation.

Le baiser entre Eiza González et Rosamund Pike dans Descuida, je prends soin de toi

@eiza Gonzalez



Parmi les plus hautes distinctions figurait le couple de González et Pike. Ils ont tous deux une relation amoureuse dans le film et ont récemment donné un aperçu des médias sociaux. La Mexicaine a accueilli son partenaire pour son 42e anniversaire le 27 janvierIl a ajouté une photo en l’embrassant sur le tournage du film.

«C’est l’anniversaire de ma reine Verseau. Mme Pike, je t’aime femme! Je n’aimerais avoir personne d’autre que toi comme femme à l’écran. Célébrez grand pour moi « , l’actrice de 30 ans a posté dans une histoire pour exprimer son affection pour sa collègue. La photo est rapidement devenue virale et est redevenue une tendance après la première du film sur Netflix.