Ne vous inquiétez pas de dépasser un T.rex – vous pourriez probablement le surpasser

Pourriez-vous courir plus vite qu’un T. rex ? Selon de nouvelles recherches, vous pourrez peut-être en dépasser un en marchant.

Dans le film « Jurassic Park » (Warner Bros, 1993), une bande de personnes terrifiées tente de s’échapper T. rex, mais la science a rapidement jeté de l’ombre sur la bête du cinéma et a démontré que le roi des tyrannosaures n’aurait pas été assez rapide pour faire tomber une jeep. Maintenant, les chercheurs ont ralenti le grand dinosaure encore plus.

De nouvelles simulations basées sur le mouvement de la queue ont montré que T. rex n’était même pas un marcheur rapide. En fait, sa vitesse de marche préférée était d’un peu moins de 5 km / h, soit environ la moitié de la vitesse des estimations précédentes. Pour mettre cela en perspective, il s’agit de la vitesse de marche moyenne d’un humain, selon le British Heart Foundation .

Tyrannosaurus rex, le plus grand de tous les dinosaures carnivores, a vécu dans ce qui est maintenant l’ouest des États-Unis, il y a environ 66 millions à 68 millions d’années vers la fin du Période crétacée , et ils ont probablement numéroté en milliards .

Un adulte T. rex aurait mesuré environ 40 pieds (12 mètres) de long, mesurait 12 pieds (3,6 m) de haut et pesait environ 11000 à 15500 livres (5000 à 7000 kilogrammes) en moyenne, selon le Musée américain d’histoire naturelle a New York. Le plus lourd connu T. rex, un spécimen lourd trouvé en Saskatchewan, au Canada, et surnommé «Scotty», pesait un énorme 19 555 livres (8 870 kg), 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Mais à quelle vitesse un si gros animal pouvait-il se déplacer? Auparavant, les chercheurs répondaient à cette question en examinant T. rexla masse et la hauteur des hanches, incorporant parfois la longueur de foulée des voies préservées. Ces estimations placent un T. rexSa vitesse de marche se situe à peu près entre 4,5 et 6,7 mi / h (7,2 et 10,8 km / h), à peu près aussi rapide qu’un coureur humain médiocre.

Pour la nouvelle enquête, plutôt que de se concentrer sur T. rexles jambes, les scientifiques ont plutôt exploré le rôle joué par le mouvement vertical de la queue du tyrannosaure, a déclaré Pasha van Bijlert, candidat à la maîtrise en paléo-biomécanique à l’Université libre d’Amsterdam, et auteur principal de la nouvelle étude sur T. rex Vitesse de marche.

« Les queues de dinosaures étaient vitales pour la façon dont ils se déplaçaient, de multiples manières », a déclaré van Bijlert à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Non seulement elle sert de contrepoids, mais la queue produit également une grande partie de la force nécessaire pour faire avancer le corps. Elle le fait grâce à deux gros muscles de la queue – les muscles caudo-fémoraux – qui tirent les jambes vers l’arrière à chaque pas. »

Les chercheurs ont calculé la vitesse de marche de T. rex en modélisant le mouvement de sa queue flexible. (Crédit d’image: Rick Stikkelorum, Arthur Ulmann, Pasha van Bijlert)

Passif et actif

Dans le bipède (à deux pattes) T. rex, la queue aurait été passivement suspendue en l’air mais aussi activement engagée et se balançant naturellement de haut en bas pendant la marche. « Cette combinaison – suspension passive tout en étant actif en locomotion – est unique aux dinosaures; il n’y a aucun animal vivant aujourd’hui avec cette fonction », a expliqué van Bijlert. « Pour cette raison, nous avons été très intrigués par son rôle dans la manière dont T. rex aurait marché. «

Comme un T. rex la queue se balance, elle stocke et libère de l’énergie grâce à des ligaments extensibles. Lorsque le rythme d’une queue qui se balance atteint la résonance – « la plus grande réponse de mouvement avec le moins d’effort » – ce rythme est connu comme la « fréquence naturelle de la queue », a déclaré van Bijlert. La fréquence naturelle dans un T. rex la queue indiquerait alors la fréquence des pas de l’animal lors d’une marche sans hâte, ont écrit les chercheurs dans la nouvelle étude, publiée en ligne le 21 avril dans le journal. Science ouverte de la Royal Society .

Être le modèle des chercheurs T. rex était un spécimen adulte connu sous le nom de «Trix», dans la collection du Naturalis Biodiversity Centre à Leiden, aux Pays-Bas. Les auteurs de l’étude ont scanné et modélisé les os de la queue de Trix, faisant référence à des marques sur les vertèbres bien préservées qui montraient où les ligaments étaient attachés. À partir de cette reconstruction numérique osseuse et ligamentaire, ils ont créé un modèle biomécanique de la queue.

« Le modèle de queue vous donne une fréquence / rythme de pas probable pour T. rex, mais vous devez également savoir combien de distance il parcourt à chaque pas « , a déclaré van Bijlert. Pour le découvrir, les scientifiques ont pris la longueur de pas d’un tyrannosaure légèrement plus petit que Trix, l’adaptant à la taille de Trix. Ils ont déterminé que la longueur de pas de Trix serait de 6,2 pieds (1,9 m), puis a calculé la vitesse de marche en multipliant la fréquence de pas par la longueur de pas.

« Notre modèle de base avait une vitesse de marche préférée de 2,86 mi / h [4.6 km/h], « qui était nettement plus lent que les estimations précédentes de la vitesse de marche, a déclaré van Bijlert dans l’e-mail. » En fonction de certaines des hypothèses concernant les ligaments et la façon dont les vertèbres tournent, vous obtenez des vitesses légèrement plus lentes ou plus rapides (1,79 à 3,67 mi / h [2.88 to 5.9 km/h]), mais dans l’ensemble, ils sont tous plus lents que les estimations précédentes », a-t-il déclaré.

Modèle biomécanique de queue de T. rex. (Crédit d’image: Pasha A. van Bijlert, AJ ‘Knoek’ van Soest, Anne S. Schulp)

Couvrir un nouveau terrain

Cependant, il y a encore une certaine incertitude dans cette gamme, car elle se concentre sur les mouvements de haut en bas de la queue, « et les muscles – ainsi que les mouvements d’un côté à l’autre – ne sont pas pris en compte », John Hutchinson, professeur d’évolution. biomécanique du Royal Veterinary College du Hertfordshire, au Royaume-Uni, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

« Personne de sensé n’a pensé que les dinosaures avaient des queues parfaitement rigides (haut / bas ou côté / côté), mais cela a été un sujet négligé pour la locomotion », a déclaré Hutchinson, qui n’a pas été impliqué dans la nouvelle recherche. « Donc, cette étude couvre un nouveau terrain de manière intelligente avec un modèle original. »

La nouvelle estimation reflète également «une forte emphase sur le stockage élastique», ont écrit les auteurs de l’étude, et la capacité de stockage des queues de tyrannosaure pourrait être inférieure à ce que le modèle suggère, a ajouté Hutchinson. Néanmoins, ce modèle de queue flexible « serait utile à intégrer et à comparer avec d’autres approches à l’avenir », a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de T. rexLes prochaines étapes de l’étude, les auteurs de l’étude veulent incorporer leur queue flexible dans des modèles de course T. rex, a déclaré van Bijlert. Vitesse de course maximale pour un T. rex on pense qu’il est compris entre 10 et 25 mi / h (16 à 40 km / h), selon Hutchinson. Les chercheurs en biomécanique proposent depuis longtemps que T. rexLa vitesse de course maximale de l ‘animal serait limitée par la force de ses os, car l’ animal était si lourd. Cependant, une queue flexible pourrait changer cela en agissant comme un amortisseur de chocs pendant la course, « lui permettant de courir plus vite sans se casser les os », a déclaré van Bijlert.

« Nous aimerions également appliquer notre méthode à plus d’espèces, car cela pourrait révéler d’intéressantes adaptations évolutives du rôle de la queue dans la locomotion », a-t-il ajouté.

