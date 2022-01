Ne vous inquiétez pas Darling: distribution, intrigue et date de sortie pour le thriller Harry Styles

Le film d’Olivia Wilde Don’t Worry Darling met en vedette Harry Styles et Florence Pugh, et a créé une excitation frénétique tout en restant un mystère.

2022 devrait être une année de grands films, mais peu sont plus secrets que celui d’Olivia Wilde Ne t’inquiète pas chérie. Les informations sur ce film (avec la superstar de One Direction Harry Styles) ont été gardées secrètes presque autant que les nouveaux films Marvel, laissant de nombreux fans se bousculer pour tous les détails qu’ils peuvent trouver. Des images de tournage ont été divulguées pendant le tournage fin 2020, déclenchant des conversations massives sur l’intrigue et les détails du film en ligne. Lorsque la réalisatrice Olivia Wilde a publié un teaser du film, cela n’a fait que créer plus de chaos sans répondre à aucune question.

Bien que ce que l’on sait de Ne t’inquiète pas chérie est limité, cela n’a pas empêché les fans de s’enthousiasmer pour la sortie du film; en fait, cela n’a probablement fait qu’augmenter l’anticipation. Le battage médiatique autour du film a été massif, d’autant plus que les acteurs impliqués n’ont rien dit sur leurs rôles ou le processus de tournage, et leur implication (avant la sortie du très bref teaser) n’était connue qu’à cause des communiqués de presse et des fuites de photos.

Qui est dans Ne t’inquiète pas chérie?

Dire que Ne t’inquiète pas chérie a le pouvoir des étoiles serait un euphémisme. À la barre du film, la célèbre Olivia Wilde, qui réalise ici pour la deuxième fois; ses débuts de réalisatrice Booksmart a connu un grand succès et lui a permis d’avoir un tremplin pour diriger de futurs projets. Ne t’inquiète pas chérie est venu à Olivia Wilde peu de temps après, mais la production a été retardée en raison de la pandémie et de certains problèmes de casting. Le rôle principal d’Alice devait à l’origine être joué par le réalisateur Wilde, jusqu’à ce qu’elle voie Florence Pugh dans Milieu. Wilde aimait tellement le jeu de Florence qu’elle savait que Pugh serait parfait pour le rôle. Pugh est une actrice montante avec des rôles principaux récents dans Milieu et Petite femme, en plus de s’ancrer rapidement dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Yelena Belova dans Veuve noire et la série Disney+ Oeil de faucon. La carrière de Pugh est lancée dans la stratosphère, et Ne t’inquiète pas chérie ajoutera probablement à cette ascension.





Avant le début de la production, le mari d’Alice, Jack, devait à l’origine être joué par Shia LaBeouf. Il a été initialement dit que LaBeouf avait quitté le projet en raison de conflits de calendrier, mais Wilde a finalement déclaré qu’il ne s’était pas mêlé à la distribution. LaBeouf a été remplacé par Harry Styles, le Facteur X et le chanteur des One Direction qui n’avait, au moment du tournage, joué que dans le film de Christopher Nolan Dunkerque, mais est depuis apparu dans Marvel’s Éternels. Malgré quelques confusions précoces avec les acteurs, Ne t’inquiète pas chérie semble avoir l’une des paires de têtes les plus chaudes de l’année. Les bien-aimés Chris Pine et Nick Kroll sont également à l’affiche.





Quel est Ne t’inquiète pas chérie Sur?

Puisqu’il n’y a pas encore de bande-annonce complète pour le film, ce que nous savons de l’intrigue est glané au niveau de la surface. En son coeur, Ne t’inquiète pas chérie semble être un thriller psychologique se déroulant dans la Californie des années 50, dans une sorte de communauté utopique de banlieue désertique. Harry Styles et Florence Pugh incarnent un mari et une femme qui ont eu des problèmes dans leur relation, avec son mari parfois mystérieusement absent et le personnage de Florence Alice ayant des questions sur son état mental en raison d’événements récents dans sa vie. Le film relatera ce traumatisme ainsi que la vie des personnes qui entourent le couple. L’ajout du visage étouffant de Pugh dans un sac en plastique dans le teaser a certainement également suscité un intérêt massif.





Malgré le peu de choses connues sur l’intrigue, les fans continuent de théoriser sur ce qui va se passer et qui est le méchant, le cas échéant; comme pour de nombreux thrillers psychologiques, la frontière entre le bien et le mal est floue, mais les fans sont ravis de voir où se situent leurs célébrités préférées dans ce spectre. Beaucoup pensent que l’histoire peut contenir des sectes, des meurtres et peut-être une manipulation psychologique et un éclairage au gaz, grâce à certaines scènes de pointage d’armes et de fouilles dans le teaser parfois sexy. Il n’y a certainement pas grand-chose de plus connu sur l’intrigue, mais la puissance des stars et la guerre d’enchères massive entre les studios sur le film garantissent presque que les téléspectateurs seront prêts pour le voyage d’une vie.

Quand est-ce que Ne t’inquiète pas chérie Être libéré?







Le film est actuellement prévu pour une sortie en salles en septembre 2022. Bien que le tournage ait une date de sortie complète en salles, beaucoup ne savent pas si cela se produira réellement, en raison des refoulements des deux dernières années (à la suite de la pandémie); Omicron a rendu l’élaboration de plans presque risible. Une bande-annonce complète du film n’a pas encore été publiée, mais la réalisatrice Olivia Wilde a marqué la date de sortie officielle comme étant le 23 septembre.

Peu importe la date de sortie du film, les fans afflueront vers les cinémas et/ou les services de streaming pour le voir, et Ne t’inquiète pas chérie est très susceptible d’être un succès, quelle que soit la forme sous laquelle il est publié. La première du film de Wilde en septembre lui permet également de s’inscrire dans la fenêtre idéale pour une saison de récompenses, ce qui semble extrêmement possible compte tenu du talent et de l’excitation entourant le film.









