Ne vous inquiétez pas Darling CinemaCon Footage révélé, s’inspire de la création et de la matrice

La réalisatrice Olivia Wilde a fait ses débuts avec des images exclusives de son prochain thriller psychologique, Ne t’inquiète pas chérie, lors de l’événement CinemaCon en cours. Avec Florence Pugh et Harry Styles, Ne t’inquiète pas chérie suit une femme au foyer vivant dans les années 1950 qui découvre lentement de sombres secrets. Au cours du panel, Wilde a fait des comparaisons extrêmement intrigantes et très favorables, ce qui devrait nous donner une idée de ce à quoi s’attendre du film …

« Inception, Matrix, Truman Show. C’est ma lettre d’amour au cinéma qui a repoussé les limites de l’ambition. C’est ambitieux, mais je pense que nous avons fait quelque chose d’assez spécial.

Après avoir comparé Ne t’inquiète pas chérie à certains des films les plus hallucinants de l’ère moderne, Olivia Wilde a demandé au public « Imaginez une vie où vous pourriez avoir tout ce que vous avez jamais, pas seulement les choses tangibles… Mais aussi les choses qui comptent vraiment : le véritable amour avec le partenaire parfait, véritables amitiés de confiance. Que faudrait-il pour que vous renonciez à cette vie parfaite ? Qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour faire ce qui est juste ? Êtes-vous prêt à démanteler le système qui est conçu pour vous servir ? »

Ne t’inquiète pas chérie suit « une femme au foyer des années 1950 vivant avec son mari dans une communauté expérimentale utopique commence à s’inquiéter que sa société glamour puisse cacher des secrets inquiétants. » Journaliste Jeff Sneider était présent à CinemaCon 2022 et a offert un aperçu de ce que les images impliquaient.

Les images de Ne t’inquiète pas chérie aurait reçu une réponse ravie de la foule, avec des descriptions de ce qui a été montré faisant allusion à la nature mystérieuse et époustouflante du film. Dans les images, Alice de Florence Pugh et le reste des femmes de la communauté doivent rester à l’intérieur « là où c’est sûr ». Méfiante de l’apparente utopie dans laquelle ils habitent, Alice commence lentement à démêler la sombre vérité alors qu’elle est témoin de ce qui semble être des actes de violence et se demande « si cet endroit est dangereux ».

« J’ai besoin que tu m’écoutes. Ils mentent sur tout », dit Alice en détresse au milieu de scènes où elle est enveloppée dans du plastique et poursuivie par des hommes étranges et sinistres en combinaisons rouges. Tout en gardant les choses près de la poitrine, il est clair que Don’t Worry Darling traitera de thèmes contemporains tels que l’éclairage au gaz dans les limites d’un thriller déformé et conceptuel.

Dirigée par Florence Pugh dans le rôle d’Alice et Harry Styles dans le rôle de Jack, la réalisatrice Olivia Wilde a fait l’éloge des stars. Le cinéaste a décrit le travail de Pugh comme une performance « qu’il faut voir pour croire. Vous assistez à la naissance d’une star de cinéma à part entière ».

En ce qui concerne Harry Styles, qui a impressionné dans le drame de Christopher Nolan sur la Seconde Guerre mondiale Dunkerque et a récemment rejoint l’univers cinématographique Marvel en ÉternelsWilde a décrit sa performance dans Don’t Worry Darling comme « rien de moins qu’une révélation dans cette partie ».

Ne t’inquiète pas chérie co-stars Chris Pine, Olivia Wilde, Gemma Chan, KiKi Layne et Nick Kroll, et devrait sortir aux États-Unis le 23 septembre 2022 par Warner Bros. Pictures.





