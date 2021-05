Ne vous attendez peut-être pas à une révélation de Battlefield 6 cette semaine

Mettre à jour: EA DICE est là pour jeter une clé dans les travaux. La prochaine révélation de Battlefield 6 pourrait ne pas avoir lieu cette semaine, car le développeur a tweeté que l’annonce se déroule essentiellement en juin. La vitrine numérique EA Play de l’éditeur accueillera probablement la révélation à ce moment-là.

Histoire originale: Cela semble être la semaine de Battlefield 6, en tant que groupe de musique 2WEI taquine ses morceaux feront partie de deux bandes-annonces de jeu chute à un moment donné au cours des sept prochains jours. Quel est le lien ici, demandez-vous? L’audio de cette soi-disant bande-annonce a déjà été diffusée sur Internet et utilise Run Baby Run par le duo en question. Certains initiés de l’industrie censés être au courant avaient indiqué que la semaine dernière serait le moment où nous verrions enfin la prochaine entrée dans la saga Battlefield, mais cette taquinerie de 2WEI indique certainement qu’un grand dévoilement aura lieu au cours des prochains jours.

Que savons-nous de Battlefield 6 jusqu’à présent, alors? Il est conçu pour les consoles de génération actuelle telles que PlayStation 5, l’hypothèse est que cela se déroulera de nos jours, et il est confirmé qu’il sortira cette année. Aux côtés de l’équipe principale EA DICE, le studio de course Criterion Games donne un coup de main pendant le développement, tout comme DICE LA. « Une échelle épique. Une guerre militaire totale. Des moments fous et inattendus. Des destructions qui changent la donne. Des batailles massives, remplies de plus de joueurs et de chaos que jamais. ce qu’un récent article de blog sur l’avenir de la franchise Battlefield a déclaré.

Nous vous apporterons, bien sûr, toutes les dernières nouvelles et bandes-annonces de Battlefield 6 dès qu’elles se produiront ici sur Push Square. Que voulez-vous voir dans cette dernière entrée? Partagez vos espoirs dans les commentaires ci-dessous.