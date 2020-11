Ne vous attendez pas à ce que la saison 2 de Mandalorian résume le plan maléfique de Moff Gideon

Jusque là, Le mandalorien Le méchant Moff Gideon s’est avéré être un méchant extrêmement intrigant. Joué superbement par Breaking Bad star Giancarlo Esposito, la deuxième saison du hit Guerres des étoiles Le spectacle a progressivement offert un aperçu du schéma néfaste de Gideon, sans jamais dévoiler la fin du jeu. Eh bien, selon Esposito, il semble que les fans devront attendre la saison 3 avant de découvrir tous les détails du grand plan de Gideon.

« J’ai le sentiment que vous verrez plus de moi la saison prochaine. Vous allez probablement voir beaucoup de Moff Gideon. Je ne peux pas en être sûr, mais il semble que ce voyage emblématique qu’ils souhaitent vous le ressentez. Je pense que vous allez commencer à voir d’autres intrigues commencer à s’infiltrer. Quand nous commençons à réaliser qu’il existe un lien si profond [between the show’s storylines and] le reste de la galaxie et ce qui se passe vraiment. Vous aurez peut-être une idée de ce qu’il veut. «

Alors que nous savons maintenant que Moff Gideon travaille à la construction de sa propre armée, l’officier impérial chasse également l’enfant pour des raisons connues de lui seul. Bien que cela ait probablement quelque chose à voir avec les midi-chloriens (désolé, ils sont de retour), Esposito était seulement prêt à ajouter que The Child représente « la possibilité d’une nouvelle humanité d’une nouvelle conscience. »

Il a continué à garder les choses vagues même lorsqu’il était pressé en disant: « Je pense que nous essayons tous de comprendre ce qu’il veut vraiment. Quelque part dans mon cerveau, je tends quelque chose et il a une sorte de considération éthique ici. Quand les gens affluent. hors de contrôle et il y a tous ces différents Moff qui ont été affectés à différents domaines pour être gardiens, n’y a-t-il pas une personne ou quelqu’un qui peut avoir des conseils sur chacun d’eux? Ce sont des questions auxquelles on répond. super soldats. Il se pourrait qu’il veuille sauver la galaxie. «

La série, qui s’est avérée extrêmement populaire parmi les critiques et le public, ainsi que l’émission la plus populaire de Disney +, met en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin, un mandalorien qui navigue à travers le Guerres des étoiles galaxie, assumant des emplois à haut risque et se livrant à toutes sortes d’aventures dans l’exercice de ses fonctions dangereuses. La série reprend l’histoire après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre de la trilogie Disney. Nous suivons les difficultés de ce chasseur solitaire dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

La deuxième saison de Le mandalorien nous réunit l’énigmatique guerrier mandalorien et son compagnon encore plus énigmatique, affectueusement appelé Baby Yoda. Le synopsis officiel de la saison 2 se lit comme suit: « Le Mandalorien et l’Enfant continuent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils traversent une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire galactique. »

Le prochain épisode de Le mandalorien La saison 2 débutera sur Disney + le vendredi 27 novembre. Une troisième saison a été éclairée en avril avec le showrunner Jon Favreau déclarant que les choses étaient « sur la bonne voie » pour commencer le tournage avant la fin de l’année. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

