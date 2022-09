Ne t’inquiète pas chérie ou mon policier ? Quel film Harry Styles a eu de meilleures critiques?

Cinéma

Harry Styles était cette année aux commandes de deux productions majeures, très attendues par ses fans. Ici, nous examinerons lequel des deux s’en est le mieux sorti en termes de critiques.

© WarnerMedia/Amazon Prime VidéoNe t’inquiète pas chérie ou mon policier ? Quel film de Harry Styles a eu de meilleures critiques.

Harry Styles est synonyme de jeunesse et de réussite, puisqu’il est actuellement l’un des artistes les plus acclamés au monde pour sa musique, mais aussi pour avoir tâté du théâtre pendant quelques années. En 2022, il arriverait avec deux grands titres comme Ne t’inquiète pas chérie Oui mon policier, qui sont déjà sortis et ont reçu les notes des critiques spécialisés. Lequel des deux était le meilleur ?

Dans Ne t’inquiète pas chérie joue Jack Chambers, qui vit avec Alice dans une communauté appelée Victoria et travaille sur un projet secret loin des familles locales, mais tout change lorsque sa femme commence à soupçonner que quelque chose ne va pas dans la ville et est prête à tout risquer pour découvrir le vérité. Dans les coulisses, le film était le chaos entre Olivia Wilde et le protagoniste Florence Poug par des conflits entre eux et par les modespuisque le réalisateur a commencé à sortir avec lui au milieu du tournage alors qu’elle était encore avec Jason Sudeikis.

Dans mon policier, un long métrage basé sur le roman du même nom de Bethan Roberts, est chargé de donner vie à Tom Burgess. C’est un policier gay dans les années 1950 à Brighton qui épouse une institutrice nommée Marion, tout en ayant une relation secrète avec Patrick, un conservateur de musée. Cette dissimulation qu’ils entretiennent devient une véritable menace pour eux deux et peut tout gâcher.

+Ne t’inquiète pas chérie ou mon policier ? Lequel a eu la meilleure critique ?

Guidé par le site Rotten Tomatoes, qui se charge de compiler les critiques les plus importantes dans différents pays pour faire un pourcentage et une note finale, il faut souligner que les deux films ont eu une performance terrible. Cependant, il y en avait un qui avait de meilleures critiques et c’était mon policier avec un 47 % d’approbation par la presse spécialisée. Pour le moment, il n’y a pas de consensus général, puisqu’il n’a été vu qu’au Festival international du film de Toronto.

Ce film sortira dans les salles aux États-Unis et dans une partie de l’Europe le 21 octobre, mais ensuite arrivera dans le monde le 4 novembre sur le service de streaming Amazon Prime Video. Pour sa part, Ne t’inquiète pas chérie est actuellement en salles a reçu une approbation de 38 % basé sur 226 avis qui ont mis en évidence : « Malgré un éventail intrigant de talents de chaque côté de la caméra, Don’t Worry Darling est une resucée la plupart du temps déroutante de thèmes trop familiers ».

