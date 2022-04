Ne t’inquiète pas chérie : nouvelles images de Harry Styles et Florence Pugh

in

WARNER BROS. DES PHOTOS

L’acteur de Dunkerque et l’actrice de Midsommar s’associent pour un film réalisé par Olivia Wilde. Découvrez tout sur la bande-annonce qui sortira très bientôt !

©IMDBDon’t Worry Darling, le prochain film d’Olivia Wilde.

La grande réception de Booksmart a donné l’impulsion pour Olivia Wilde Continuez votre carrière dans les coulisses. En ce sens, elle reviendra très prochainement dans le rôle de directrice de Ne t’inquiète pas chérie, un thriller psychologique se déroulant en 1950 qui vient de présenter une nouvelle image de Harry Styles Oui Florence Pougdeux figures relativement nouvelles dans l’industrie mais qui, année après année, rejoignent des projets plus qu’ambitieux.

Alors que Harry Styles a fait ses débuts avec dunkerque (Netflix) de Christopher Nolan et a maintenant été introduit dans l’univers cinématographique Marvel avec Éternels (Disney+), Florence Pugh s’est fait remarquer dans des productions telles que milieu de l’été (Netflix), Petite femme (Prime Video) et travaille également dans l’entreprise de Kevin Feige depuis Veuve noire (Disney+). Mais, désormais, ils vont mettre les super-héros de côté pour s’impliquer pleinement dans un film d’époque.

Ne t’inquiète pas chérie le tournage s’est terminé il y a quelque temps et les fans de ce duo ont hâte de voir le premier aperçu officiel. Pendant ce temps, Olivia Wilde – qui entretient une liaison avec Styles depuis le travail sur le plateau – a publié une photo dans laquelle les protagonistes se regardent dans les yeux au lit, presque comme un couple parfait. Comme le rapporte Variety, la bande-annonce est déjà un fait et, bien qu’elle ne soit pas encore accessible au public, elle commence par cette même scène.

« La séquence s’ouvre sur les personnages de Styles et Pugh recroquevillés dans leur lit. « Toi et moi ? », demande-t-elle à son mari. ‘Pour toujours. Toi et moi’, il répond», assure le média qui a réussi à accéder à l’avance officielle qui sera bientôt publiée sur les chaînes de Warner Bros. C’est que le film présente un couple qui vit dans une communauté expérimentale idyllique dans laquelle le luxe est superflu. Alors qu’elle joue une femme au foyer heureuse, il est un homme suspect travaillant sur un projet qui pourrait changer le monde, mais il pourrait aussi cacher des secrets inquiétants.

Variety assure que les scènes de la bande-annonce se poursuivent avec le personnage de Styles hurlant dans une voiture, des moments de méfiance dans le couple et quelques scènes de sexe. Selon Wilde, le film s’inspire de Création, la matrice Oui Le spectacle de Truman et a assuré qu’il s’agit « d’une lettre d’amour aux films qui dépassent les limites de l’imagination. » Chris Pine, Gemma Chan. KiKi Layne, Nick Kroll, Douglas Smith, Kate Berlant, Asif Ali, Dita Von Teese, Timothy Simons et Sydney Chandler Ils complètent le casting avec leurs performances.

