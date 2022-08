Ne t’inquiète pas chérie : Harry Styles a-t-il un meilleur salaire que Florence Pugh ?

in

WARNER BROS.

Le conflit apparent entre Olivia Wilde et la star de Midsommar pourrait compliquer la promotion du film Warner Bros. Y avait-il un écart de rémunération avec le chanteur de As It Was ?

©Warner Bros.Harry Styes et Florence Pugh jouent dans Don’t Worry Darling.

Dans à peine un mois sortira l’un des films les plus attendus de l’année : Ne t’inquiète pas chérie. Depuis qu’il a été révélé que Olivia Wilde réaliserait son deuxième long métrage, des rumeurs ont rapidement circulé sur les personnages qui occuperaient les rôles principaux. Et quand on a annoncé que les élus étaient Florence Poug Oui Harry Styles, leurs fans sont devenus fous à l’idée de les voir ensemble à l’écran. De toute façon, conflits internes à la production pourrait compliquer la sortie du film.

Ne t’inquiète pas chéritel qu’il est traduit pour l’Amérique latine, aura sa première prochaine 22 septembre. Le film présentera également des performances d’Olivia Wilde elle-même, ainsi que celles de Gemma Chan, KiKi Layne et Chris Pine. En quoi consiste exactement le projet ? L’intrigue tourne autour d’Alice et Jack, un couple vivant dans une communauté idéalisée à Victoria. Mais, en vérité, c’est une ville expérimentale qui fait partie du Projet Victoria, la société pour laquelle les hommes travaillent secrètement.

Dans ce sens, Ne t’inquiète pas chérie présente le mode de vie particulier de la société dans laquelle années 50. « Alors que les maris passent chaque jour à l’intérieur du siège du Victory Project, leurs femmes passent leurs journées à profiter de la beauté, du luxe et de la nature sauvage de leur communauté. Mais lorsque des fissures commencent à apparaître dans sa vie idyllique, exposant des aperçus de quelque chose de bien plus sinistre que ce qui se cache sous la façade séduisante, Alice ne peut s’empêcher de se demander exactement ce qu’ils font à Victoria et pourquoi. Combien Alice est-elle prête à perdre pour exposer ce qui se passe réellement dans ce paradis ?», conclut son synopsis officiel.

La vérité est que ce thriller psychologique est devenu le cadre idéal pour déclencher toutes sortes de rumeurs. Avec la romance confirmée d’Olivia Wilde et Harry Styles, il y a eu des spéculations sur un possible conflit entre Florence Pugh et le cinéaste derrière le projet. En effet, une bonne partie du public a désavoué l’une des publications du réalisateur.

À côté d’une photo de Styles pendant le tournage, Wilde a écrit : « La plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de seconds rôles dans des films mettant en vedette des femmes. Ils ont été amenés à croire par l’industrie que cela diminue leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est difficile d’obtenir des financements pour des films centrés sur des histoires féminines. Harry Styles a savouré l’opportunité d’avoir Florence Pugh sur le devant de la scène”.

La vérité est que les fans de Florence Pugh n’ont pas très bien pris l’attitude d’Olivia Wilde lorsqu’elle a remercié un homme d’avoir joué un rôle secondaire, c’est son premier grand projet cinématographique, après sa participation à dunkerque Oui Éternelset compte tenu du fait que l’actrice a obtenu un Nomination aux Oscars.

+ Combien Harry Styles et Florence Pugh ont-ils gagné pour Don’t Worry Darling ?

Cette semaine, Snowbiz Galore a affirmé que Harry Styles avait reçu 2,5 millions de dollars dollars pour son travail secondaire à Ne t’inquiète pas chérietandis que Florence Pugh aurait perçu un salaire de 700 000 dollars, étant le véritable protagoniste de l’histoire. Cependant, une source a assuré qu’Olivia Wilde -en défendant l’égalité des sexes dans l’industrie cinématographique- a fait en sorte que les deux stars obtiennent le même nombre qui, pour le moment, serait inconnu.

