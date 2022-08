Ne soyez pas un officier étonnamment bon d’une manière remarquablement horrible. Entropie: Zero 2 dans le mod Half-Life 2

Entropy: Zero 2, un méga mod Half-Life 2 très ambitieux, vous permet de jouer une campagne du point de vue des méchants du Combine. Votre rôle en tant que Bad Cop, le héros et allié des seigneurs extraterrestres, est de suivre Gordon Freeman à travers la prison de Nova Prospekt avant de partir à la recherche du Dr Judith Mossman, membre de la résistance, dans un établissement froid du nord.

Si vous avez joué à Half-Life 2, vous savez probablement déjà comment cela fonctionne. Dans tous les cas, vous passerez environ 7 à 10 heures à jouer à travers une campagne étonnamment complexe, entièrement narrée et entièrement chorégraphiée. Sincèrement, cela a à voir avec le calibre de nombreux jeux que, il y a une vingtaine d’années, nous considérions comme étant à budget élevé à moyen.

Oh, et il y a des méfaits de portail en cours, ainsi qu’une installation scientifique Aperture. Vous recevez une tourelle alliée. Wilson est évidemment le nom du compagnon de la tourelle Portal, car tous ceux qui ont vu Tom Hanks dans Castaway ont cette idée gravée à jamais dans leur esprit.

Entropy: les refontes de Zero 2 et les ajouts récents au paradigme de combat éprouvé de Half-Life 2 sont, sans aucun doute, sa caractéristique la plus frappante. Il y a de nouveaux ennemis, outils et résultats. Il y a une grenade qui crache d’étranges monstres Xen en échange de l’envoi de tout ce qu’elle contient à Xen.

Vous pouvez diriger des escouades de Combine, utiliser des drones manhack et vous comporter globalement comme si vous vendiez toute votre espèce au profit d’un maître étranger.

Officiellement, Entropy: Zero 2 est la suite du mod solo de Breadman Entropy: Zero, l’un des mods HL2 les plus appréciés et les plus performants de tous les temps. Avec un effectif plus important et un champ d’action bien plus large que le premier, celui-ci est d’une tout autre envergure. Ils ont vraiment permis de faire fonctionner les APC de Half-Life 2. Mon préféré.

Entropy: Zero Two et le récit Entropy: Zero genesis pour le jeu vidéo Bad Cop sont disponibles sur Vapeur.