Ne retenez pas votre souffle pour Starfield de Bethesda sur PS5, PS4

C’est la saga des six derniers mois environ, et Microsoft a déjà clairement indiqué qu’il ne partagerait pas les richesses de Bethesda après avoir déboursé 7,5 milliards de dollars pour l’éditeur. Les fans de PlayStation, peut-être dans une phase de déni, espéraient cependant que le RPG intergalactique Starfield pourrait encore faire la coupe, surtout si l’on considère qu’il a probablement passé une grande partie de sa vie à cibler les systèmes de Sony. (Il y avait, ironiquement, de fortes spéculations selon lesquelles le géant japonais avait tenté d’acheter une exclusivité chronométrée pour le titre, similaire à Deathloop et Ghostwire Tokyo.)

Eh bien, ça n’arrive pas – c’est selon bavard Venturebeat au moins, le scribe Jeff Grubb. Le journaliste bavard – qui mène une sorte de double vie en tant que taupe de Microsoft ces jours-ci – a écrit sur Twitter: «Starfield est exclusif à Xbox et PC. Période. C’est moi qui confirme cela. Naturellement, cela a conduit à toutes sortes d’agitation sur les réseaux sociaux qu’il vaut mieux éviter comme la peste.

Grubb n’a pas donné de détails sur ses sources, mais il a des antécédents extrêmement pointus en ce qui concerne les rumeurs liées à la Xbox – il connaît probablement quelqu’un de haut niveau dans la hiérarchie de l’entreprise. C’est dommage car il ne fait aucun doute que Starfield aurait été en développement pour PS5 et PS4 jusqu’à assez récemment, mais une fois que Microsoft a craché une grosse somme d’argent, son statut a toujours été mis en doute. Peut-être que la plus grande déception de toutes est que ce sera presque certainement une exclusivité permanente – au moins quand les choses sont chronométrées, vous savez qu’il y a de l’espoir finalement.