Il sait comment lancer un boycott et TI soutient son ami.

Netflix a peut-être arrêté Spectacle de Chappelle, mais TI appelle le public à arrêter complètement de regarder la série. Après avoir partagé sur Instagram qu’il n’était pas payé par ViacomCBS pour sa série de sketchs classiques qui ont contribué à faire de lui un nom familier, Dave Chappelle a reçu le soutien de ceux qui sont dans et hors de l’industrie. Dans son article sur les réseaux sociaux “Unforgiven”, Chappelle a révélé qu’il était confus d’apprendre que Netflix, avec qui il a travaillé à plusieurs reprises sur des émissions spéciales ces dernières années, diffusait son émission. De bonne foi, le service de streaming bigwigs a été supprimé Spectacle de Chappelle de leurs options, et maintenant TI appelle au boycott. Le rappeur et activiste s’est rendu sur sa page Instagram pour télécharger une image texte qui se lit comme suit: «Ne regardez pas le spectacle Chappelle». Dans la légende, il a ajouté: “Ils n’ont pas payé mes hommes … Allez regarder #Unforgiven sur la page @davechappelle #DaveSayItsUP.” Ce n’est pas le premier boycott que TI a appelé; le rappeur a également demandé au public de s’abstenir de soutenir des marques comme Gucci, Burberry et Prada, ainsi qu’un certain nombre de restaurants accusés de comportement raciste ou discriminatoire. Tandis que Spectacle de Chappelle ne sera pas disponible sur Netflix, il est toujours disponible dans son intégralité sur le site Web de Comedy Central.