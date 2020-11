Ne regardez pas le logo Sony sur le DualSense si vous avez un TOC – il est décentré

Le logo est décentré de 1 millimètre vers la gauche et incliné d’environ un degré

Certains troubles obsessionnels compulsifs (TOC) se caractérisent par la nécessité de maintenir l’ordre à tout moment: les peintures mal placées, les stylos avec des stylos en désordre ou des feuilles froissées sont un problème très grave pour les personnes qui en souffrent trouble anxieux caractérisé par des pensées intrusives. Eh bien, il semble que les garçons de Sony n’y ai pas pensé, depuis votre logo sur le DualSense est légèrement décentré comme ils l’ont remarqué certains utilisateurs.

« Cette télécommande Playstation 5 a la Sony marque environ 1 millimètre décentré vers la gauche et avec une inclinaison d’environ un degré. Cela me dérange beaucoup plus qu’il ne le devrait. Je suis également disponible pour les dîners et peux fournir des conversations plus intéressantes comme celle-ci« révèle @JustTeddii en ajoutant l’image que nous attachons à cette actualité. Il est vrai que pour certaines personnes, ce sera quelque chose d’inestimable, mais pour d’autres, cela peut être un véritable casse-tête. perte de symétrie.

Dans Areajugones Nous avons également analysé notre contrôle, et il est vrai que nous avons remarqué un léger décentrage qui peut être gênant si l’on regarde de près. Heureusement, nous n’avons regardé que le logo de Sony quand allons-nous charger le DualSenseSinon, la perception serait très différente. De plus, dans l’image ci-dessous (celle que nous fournissons), On voit que le mot «Sony» va légèrement plus à gauche que le précédent.

On se souvient que Playstation 5 vient de sortir, et bien qu’il y ait erreurs à corriger Avec les mises à jour, la première a été un succès, non seulement en vendant le premier lot mis en vente; également deuxièmement, ce jeudi pourrait être réservé dans les magasins numériques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂