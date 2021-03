Ne quittez pas Google, vous n’avez pas besoin de le faire: deux recherches sur trois se terminent sans que nous cliquions sur aucun résultat

Ma mère dit que Google est merveilleux. Tu lui demandes n’importe quoi et pam, voilà le résultat. Tout est connu d’un moteur de recherche qui, ces dernières années, s’est affiné pour même tenter d’anticiper nos souhaits et qui répond bien même à des questions mal formulées ou avec des informations décousues. C’est presque magique.

Certes, mais cette opération étonnante a un côté de plus en plus sombre et inquiétant: on ne quitte pas Google, qui parvient à capter les informations les plus pertinentes pour les afficher quand il en a besoin. Ces informations, bien sûr, ne sont pas créées par eux: collectées à partir de millions de sites Web qui ne sont jamais visités parce que bon, Google montre déjà tout ce dont nous avons besoin d’eux.

Les « recherches sans clic » se multiplient à la joie de Google (notamment sur les mobiles)

Une étude de Rand Fishkin, co-fondateur de SparkToro, basée sur des données publiées par SimilarWeb rendre les choses claires. Il s’agit en fait de l’évolution d’une étude très similaire réalisée en août 2019.

Dans cette étude de 2019, il a été révélé que 50,33% de toutes les recherches Google se sont terminées sans clics supplémentaires. Un utilisateur sur deux qui a recherché quelque chose dans Google n’a cliqué sur aucun résultat, mais la chose a grandi depuis.

De nouvelles données compilées par SimilarWeb révèlent que maintenant les recherches «sans clic» représentent 64,82% du total. Deux utilisateurs sur trois obtiennent ce qu’ils recherchent sur la page de résultats Google sans aller nulle part ailleurs.

Pour obtenir ces données SimilarWeb analysé 5,1 billions de recherches effectuées sur Google en 2020 sur 100 millions d’appareils téléphones portables et ordinateurs de bureau ou portables. Il est à noter que le taux de «zéro clic» est beaucoup plus élevé sur les téléphones mobiles (77,22%) que sur les ordinateurs de bureau (50,75%).

Nous sommes donc devant un énorme échantillon qui montre clairement que les conclusions sont apparemment fiables et les effets collatéraux, accablants.

Que les gens ne quittent pas Google montre l’excellent travail que fait son moteur de recherche pour nous attraper: nous n’avons pas besoin de plus que cette recherche pour obtenir la réponse que nous recherchionsMais lorsque cela se produit, il y a deux effets importants.

Le premier, que Google maximise son activité publicitaire, qui est celui qui soutient une grande partie de ses revenus et qui bénéficie du fait que la publicité ou les liens promus figurent normalement parmi les résultats. En fait, dans le Wall Street Journal, ils ont souligné il y a quelques jours comment Google, Facebook et Amazon n’arrêtent pas de croître dans leur part de marché publicitaire. Dans l’image ci-jointe, il est clair que Google en particulier domine déjà plus de 50% de ce marché juteux (vraiment juteux).

Le second, que ceux qui répondent vraiment à notre question ne reçoivent jamais de visite. La grande majorité des sites Web essaient d’être rentables grâce à la publicité dans leurs articles, mais si l’utilisateur ne clique pas après la recherche, cette visite est perdue, ainsi que les revenus potentiels qui en découleraient.

Cette situation semble s’aggraver, et cela soulève à nouveau le problème que nous rencontrons devant les entreprises qui dominent si clairement un segment: le contrôle et l’influence qu’ils exercent sont énormes.

Google prépare actuellement sa sortie théorique du modèle publicitaire: des cookies traditionnels iront au modèle FLoC (Federated Learning of Cohorts), un acronyme que nous connaîtrons probablement et qui, selon certains analystes, « donnera à Google un accès exclusif à de nombreuses données dont l’entreprise a déjà un monopole notable ».

Nous sommes donc confrontés à une évolution inquiétante du marché de la recherche. Il est vrai que Google travaille prodigieusement pour de nombreux utilisateurs, mais qui a des ramifications qui soulèvent de plus en plus de doutes sur le pouvoir exercé par cette mégacorporation.