Ne prend-il plus sa retraite ? Enrique Iglesias visitera le Mexique cette année

in

célébrités

Fin 2021, Enrique Igleasias a annoncé qu’il quittait la musique.

©Getty ImagesEnrique Igleasias visitera le Mexique dans la première moitié de ce 2023

il y a moins d’un an Enrique Iglesias a annoncé qu’il s’éloignerait de la musique, car il ne pouvait pas suivre la création de nouveaux artistes et préférait passer du temps avec sa famillecependant, le chanteur espagnol a annoncé qu’il se rendrait au Mexique cette année.

A travers un bref post sur ses stories Instagram, où il compte près de 18 millions de followers, l’interprète de Dansant, monter le volume de la radio et Je ne t’oublierai jamaisentre autres, Il a partagé son enthousiasme à l’idée de retourner sur les terres aztèques et, comme il l’a écrit, il le fera en mai.

« Mexique, je suis excité. rendez-vous en mai« , publié dans un bref communiqué sans préciser le motif de votre visite. Bien qu’il n’ait pas dit s’il offrirait un concert, c’est déjà ce que ses fans mexicains attendent et pas seulement ça, mais qu’il interprète les tubes avec lesquels il s’est fait connaître dans le pays tricolore à la fin des années 90.

+ Enrique Igleasias ne se retire-t-il plus de la musique ?

En fait, ce qu’Enrique a dit fin 2021, c’est que il ne pouvait pas suivre le rythme de création de disques avec la rapidité avec laquelle cela se fait aujourd’hui, mais il a souligné qu’il sera toujours proche de la musique, donc l’idée de continuer à offrir des concerts n’a jamais été exclue..

Enrique Iglesias a déclaré que son dernier album serait Final, divisé en deux parties, donc l’annonce au Mexique pourrait être une tournée avec cet album, même si rien n’a été confirmé. En faitsur le site du chanteur il n’y a pas de dates disponibles pour une tournée.

Parmi les chansons les plus récentes d’Enrique Iglesias figurent: espace dans ton coeur, Stupide, encaisser le soleil, Déménager à Miami, Pardon, après que je t’ai perdu, football et rumba, Tu es parti, Indisposé, tout à propos de toi, j’ai réussi, monter le volume de la radio, Le coeur fait mal et Le bain.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?