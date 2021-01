Ne penser qu’aux comptes réduit la créativité

Cette créativité peut être obtenue avec une routine stable et organisée que presque tout le monde connaît, après tout, le mythe selon lequel cela n’arrive que lorsque nous sommes distraits a été renversé pendant un certain temps. Cependant, ce que beaucoup de gens n’ont pas encore réalisé, c’est que se préoccuper de quelque chose d’extérieur, c’est-à-dire qui n’a pas de relation directe avec l’activité développée, peut bloquer le cerveau pour de nouvelles idées. Et la préoccupation financière est généralement la plus importante.

En plus de réfléchir à la façon dont nous allons payer les factures, nous avons encore tendance à nous organiser peu à cet égard, laissant tout à la dernière minute et sans faire une bonne planification financière. Le résultat est que les dettes s’accumulent et que chaque mois, il y a le même souci de les payer.

Pour éviter ce problème et contribuer à économiser de l’énergie (en plus de l’argent), il est possible de contacter une institution financière pour obtenir des économies mensuelles de levée de fonds et demander à la banque de modifier le compte de carte de crédit pour le prélèvement automatique, afin que les factures soient payées au jour. Afin d’éviter une éventuelle fraude avec vos données, il existe également un service pour analyser fréquemment votre CPF, qui, lorsque vous remarquez quelque chose d’étrange, avise le propriétaire de prendre les mesures nécessaires.

Utiliser également des applications sur votre téléphone portable pour notifier la date des paiements et avoir toujours un bloc-notes et une calculatrice à portée de main est essentiel pour toujours étudier le budget. En contrôlant les dépenses et en gardant les obligations financières sous contrôle, nous sommes moins stressés, mieux programmés – y compris en faisant ce voyage de rêve – et vivons toujours avec plus de qualité.

En abandonnant les soucis, nous obtenons l’énergie et la volonté de réfléchir à des idées différentes, innovantes et, bien sûr, créatives. Comme la créativité n’est pas seulement une exigence sur le lieu de travail, après tout, il est important d’être une personne créative au quotidien pour cuisiner, traiter avec des amis, parler et même résoudre de petits problèmes domestiques, nous devons donner ce repos (mérité) à notre pensée. Lorsque nous sommes vides de pensées négatives et insouciantes, nous pouvons nous concentrer sur un objectif, que ce soit faire un plat différent dans la cuisine ou avoir de bonnes idées lors d’un brainstorming d’entreprise.