Ne nourrissez pas les singes est un étrange jeu rempli de singes destiné aux fans de Xbox le 9 décembre

De ChiliDog Interactive et Alawar Premium vient un titre unique destiné à Xbox Libération. Le jeu Ne nourrissez pas les singes sera dirigé vers Xbox One et Xbox Series X / S plus tard ce mois-ci. Il s’agit d’un simulateur de voyeur unique qui placera les joueurs dans un bureau de sécurité rempli de caméras sous différents angles.

Le jeu est actuellement disponible en pré-commande et offre aux joueurs une réduction de 10%. Cette réduction est valable jusqu’au 9 décembre, date de sortie officielle de Ne nourrissez pas les singes. Après sa sortie initiale sur Pc en 2018, ce titre se branche maintenant dans un nouveau public pour les communautés de consoles.

Entrez dans un club d’observation unique de personnes sombres qui observent d’autres personnes à travers des caméras de surveillance et des webcams compromises. Dans le cadre du Primate Observation Club, vous devez observer des centaines de panneaux avec des résultats et des réalités variables.

Vous jouez en tant que nouveau membre de ce club unique. Une fois que vous vous êtes fatigué de votre appartement délabré, de votre existence terne et de votre travail ennuyeux, vous avez rejoint cette organisation pour ajouter un peu de joie à votre vie.

Maintenant, vous passez votre temps à regarder des dizaines d’étrangers qui ont été compromis. Regardez le monde qui vous entoure pendant que vous vivez une aventure voyeuriste.

Ces personnes n’ont aucune confidentialité et vous pouvez les consulter depuis votre ordinateur personnel. Ce jeu est un PC à l’intérieur d’un PC qui vous permet de jouer sur un PC tout en travaillant sur un PC. Les niveaux de comédie suivent un peu ce modèle car ce jeu est conçu pour être une expérience amusante et libre de réflexion.

Ce jeu est classé Mature pour une raison car il plonge profondément dans le monde du voyeurisme. Regardez et interagissez avec les différents sujets, mais rappelez-vous que nourrir les singes est contraire aux règles.

Suivez cette règle simple et vous pourrez peut-être éviter que les choses tournent terriblement mal. Il appartient aux joueurs d’aider ceux qu’ils espionnent ou de leur extorquer. Si vous suivez les instructions, pouvez-vous vraiment vivre avec vous-même en regardant toutes les vies que vous ruinerez en temps réel.

Encore une fois, il s’agit d’un titre mature et n’est pas recommandé pour un public plus jeune. Il contient du contenu adulte et mature qui ajoute à la comédie de ce titre.

Ne nourrissez pas les singes est disponible sur PC. Le titre devrait sortir sur Xbox One et Xbox Series X / S plus tard cette année. Rappelez-vous une règle simple, les singes que vous observez ne doivent en aucun cas être nourris.