Ne me serre pas dans mes bras, j’ai peur que l’émission de télévision termine le tournage

Depuis son annonce le 7 juillet 2020, les fans de la tristement célèbre série en ligne Ne m’embrasse pas j’ai peur attendaient dans les limbes des nouvelles ou des mises à jour de la prochaine émission de télévision. Il semble qu’une lumière soit enfin visible dans ces limbes mêmes. Le 1er septembre, l’Instagram officiel de la co-créatrice Rebecca Sloan a annoncé la fin du tournage ! La publication Instagram en question comportait plusieurs photos, dont une photo de l’équipage, des accessoires, des selfies et plus encore !

Ne m’embrasse pas j’ai peur est entré sur Internet sur Youtube le 29 juin 2011. La vidéo met en vedette trois personnages, deux marionnettes à main nommées Duck et Yellow Guy, et un personnage entièrement costumé nommé Red Guy. Ces noms ne sont jamais indiqués dans la série, mais sont désignés comme tels. Les personnages commencent par s’asseoir à la table de la cuisine en silence, jusqu’à ce qu’un cahier sur la table prenne vie comme par magie et commence à chanter sur la créativité, apportant un ton joyeux semblable aux émissions préscolaires comme Rue de Sesame et Indices du blues.

Au fur et à mesure que la chanson avance, le ton passe lentement de énergique et amusant à troublant et sombre. Finalement, la vidéo prend une tournure difficile vers le chaos. Les personnages font de la danse, puis font de l’artisanat avec un cœur et des paillettes, découpés dans un gâteau à base de viande crue et d’autres images dérangeantes. Le chaos s’arrête brusquement avec les personnages qui reviennent s’asseoir à table et le bloc-notes chante « maintenant, convenons tous de ne plus jamais être créatifs », mettant fin au court-métrage.

La vidéo a été un succès viral. Carolina Mardones a classé la vidéo au numéro 7 dans ses dix meilleurs courts métrages de 2011. Elle a été incluse dans le cadre d’un événement cinématographique dans Banksy’s Dismaland. Les fans ont rapidement commencé à discuter et à théoriser les thèmes et le message derrière le court métrage.

Les créateurs Joseph Pelling et Rebecca Sloan ont commencé la production du court métrage sans budget et à leur propre rythme. Ils avaient l’idée d’en faire une série mais ont décidé de faire du court métrage un stand-alone. Cette pensée a cependant changé après que le court-métrage soit devenu un succès. Le court métrage a attiré l’attention du réseau de télévision gratuit britannique Channel 4; et à travers leur programme de courts métrages Random Acts, a commandé le deuxième épisode. Le deuxième épisode portait sur le concept du temps et mettait en vedette Red Guy, Yellow Guy et Duck rencontrant une horloge parlante. Ne m’embrasse pas, j’ai peur 2 – TIME serait créé le 8 janvier 2014 sur Youtube.

En mai 2013, Sloan et Pelling ont annoncé une campagne Kickstarter pour faire des épisodes supplémentaires. Pour faire de la publicité, ils ont réalisé des images de caméra de mauvaise qualité mettant en scène les stars détenues contre rançon. L’objectif Kickstarter a été atteint le 19 juin 2014.

Ne m’embrasse pas j’ai peur continuerait à avoir un total de six épisodes, se concentrant sur des sujets tels que l’amour, les ordinateurs, la nutrition et les rêves. Chaque épisode suivrait la même formule, commençant dans un monde de feutre et introduisant le sujet sur un ton pédagogique fantasque avant de prendre un virage à gauche sombre. Les épisodes feraient chacun un nombre élevé en ligne et gagneraient à la série un culte, avec des tonnes de fan art et de théories partagées sur les réseaux sociaux. Joe Blevins de Le Club AV aurait ceci à dire sur la série en 2016 après la première du 6ème épisode.

« Aussi étrange que soit le spectacle, une partie de l’attrait de Ne m’embrasse pas j’ai peur est assez évident. Les émissions pour enfants sont si innocentes, moralisatrices et bonnes qu’elles supplient pour une satire subversive et sanglante. Série comme Wonder Showzen et Maison de télévision ont fait beaucoup de foin comique à partir de brochettes de plats standard pour enfants et d’une bonne partie de Adult Swim’s Poulet Robot est également consacré à l’usurpation d’émissions pour enfants, ajoutant souvent des éléments violents et horribles. Mais Ne m’embrasse pas j’ai peur est une œuvre extrêmement ambitieuse. Les créateurs de la série, les artistes britanniques Becky Sloan et Joseph Pelling, ont maintenu les valeurs de production à un niveau incroyablement élevé, à tel point que la série a l’air professionnelle malgré le fait qu’elle soit financée par des dons de Kickstarter. »

Ne Me Serre Pas J’ai Peur 6 a été considéré par beaucoup comme la finale, avec la courte fin de Red Guy « débrancher la prise » et montrant les personnages à la table de la cuisine tels qu’ils étaient dans l’épisode un, mais cette fois avec des couleurs différentes. Les choses étaient calmes pendant un certain temps, jusqu’à ce que l’annonce soit faite. Les premiers indices vers une Ne m’embrasse pas j’ai peur séries ont d’abord été faites sur Twitter. Le 13 septembre 2018, le Ne m’embrasse pas j’ai peur La chaîne Youtube a mis en ligne une vidéo intitulée « Wakey Wakey », qui deviendrait le teaser des prochaines aventures de Red Guy, Yellow Guy et Duck. Le teaser de 30 secondes a gagné plus de deux millions de vues dans les 24 heures suivant sa sortie et a culminé au n ° 1 sur la liste des tendances de Youtube. Cela serait suivi le 7 juillet 2020, lorsque Rebecca Sloan a fait l’annonce que Ne m’embrasse pas j’ai peur a été capté par Channel 4.

La production de la série a été hermétique jusqu’au début du mois de septembre, lorsque les fans ont finalement obtenu leur mise à jour tant attendue sur la production. Il semble que le monde recouvert de feutre de Ne m’embrasse pas j’ai peur passe officiellement au stade de l’édition. De nombreux fans spéculent que le long silence a quelque chose à voir avec la pandémie de COVID-19, qui a absolument jeté une clé dans l’industrie du divertissement à travers le monde. Espérons que la nouvelle suffira à retenir les fans jusqu’à ce qu’une date de diffusion officielle soit annoncée. Que cela prenne encore un an ou quelques mois, le produit final sera certainement très créatif !

