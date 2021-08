Ne manquez plus jamais d’encre avec HP Instant Ink

HP Tango X Imprimante Multifonction Intelligente Jet d’encre Couleur (11 ppm, 4800 x 1200 ppp, HP Smart, USB, WiFi, couverture) Instant Ink

Imprimez, numérisez, photocopiez partout avec l'application HP Smart. Systèmes d'exploitation compatibles: Windows 10, 8.1, 8, 7, macOS 10.11 ou version ultérieure; Système d'exploitation (note prise en charge): Windows 10, 8.1, 8, 7, macOS 10.11 ou version ultérieure Pensez à tout sauf à l'encre avec HP Instant Ink – Votre encre livrée automatiquement chez vous à partir de 0,99€/mois Votre Tango X devient votre imprimante de maison indispensable. Sobre, efficace et idéale dans votre mobilier Offrez-vous des couleurs vives, plus vraies que nature, et des textes de qualité en noir. - Obtenez des numérisations de haute qualité et partagez-les par email ou via le cloud, depuis pratiquement partout Économisez sur l'encre et faites-la vous livrer chez vous automatiquement avec le service Instant Ink Bonus HP Tango Exclusif - Abonnez-vous à Instant Ink et les photos imprimées depuis votre smartphone ou tablette sur du papier jusqu'à 13x18 cm ne seront pas décomptées de votre forfait mensuel Faites confiance à votre connexion grâce à la performance régulière du Wi-Fi bi-bande Remarque: Comprend 2 mois d'impression gratuite avec HP Instant Ink) Couleur Blanc, avec étui Écran Edge Light : 15 LED RVB et 2 LED orange pour les problèmes associés à la cartouche