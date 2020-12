Ne manquez pas les meilleures reprises dédiées à Pink Floyd

Sans aucun doute Pink Floyd C’est l’un des groupes les plus influents de toutes les variantes rock de tous les temps, car ils n’étaient pas seulement des pionniers dans le rock psychédélique et progressiveIls ont également été les précurseurs des albums concept.

Beaucoup des groupes les plus prestigieux de tous les temps comme Confiture de perles, Foo combattants, David Bowie, entre autres. Ils n’ont pas caché leur admiration pour le groupe formé par David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason et Bob Klose, et pour nous en souvenir nous vous présentons le meilleur couvertures des thèmes classiques de Pink Floyd.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Écoutez les meilleures reprises des chansons des Beatles