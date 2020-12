Ne manquez pas la «grande conjonction» du solstice d’hiver de Jupiter et Saturne ce soir!

Ce soir (21 décembre), trouvez une vue dégagée de l’horizon sud-ouest pour attraper une «étoile» brillante qui est en fait deux planètes apparaissant comme un seul coup de lumière.

Saturne et Jupiter se rapprocher les uns des autres de notre point de vue sur Terre environ une fois tous les 20 ans à cause de leurs orbites. Cette année, cependant, les deux planètes apparaîtront plus proches les uns des autres qu’ils ne l’ont été depuis des siècles ; que leur duo a lieu à la fin du mois de décembre a inspiré le label « Christmas Star » pour ce que l’on appelle aussi un « grande conjonction . «

Si vous préférez rester à l’intérieur ou avoir une vue obstruée, il y a aussi plusieurs webémissions vous pouvez regarder en direct dans le confort de votre maison.

‘Grande conjonction’ 2020: Conseils de la NASA pour voir Jupiter et Saturne comme une « étoile de Noël »

Bien que Jupiter et Saturne restent à des centaines de millions de kilomètres l’un de l’autre dans l’espace, les deux plus grandes planètes de notre système solaire sembleront se blottir dans le ciel de ce soir.

Aujourd’hui est un jour céleste important pour une autre raison également: c’est un solstice, marquant le début officiel de l’hiver dans l’hémisphère nord et le début de l’été dans l’hémisphère sud.

Le 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne n’apparaîtront qu’à un dixième de degré l’un de l’autre, soit à peu près l’épaisseur d’un sou tenu à bout de bras, selon la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

C’est certainement une charmante coïncidence cosmique que le jour avec le moins de lumière du jour de toute l’année dans l’hémisphère nord soit aussi le jour où les deux planètes font une illumination spéciale dans le ciel. La longue nuit signifie que les téléspectateurs ont plus d’occasions de voir la conjonction, selon Henry Throop, astronome de la Division des sciences planétaires au siège de la NASA à Washington, qui a commenté un Déclaration de la NASA du 15 décembre à propos de l’événement.

Aujourd’hui, Saturne et Jupiter apparaîtront à seulement un dixième de degré l’un de l’autre, soit environ l’épaisseur d’un sou tenu à bout de bras, selon un Déclaration du 2 décembre sur l’observation du ciel de la NASA . Sous un fort grossissement, cependant, Jupiter et Saturne peuvent apparaître comme des objets séparés. Les observateurs munis de jumelles ou de télescopes peuvent voir les planètes et certaines de leurs lunes dans le même champ de vision.

Dans le ciel sud-ouest, après le coucher du soleil le lundi (21 décembre), Jupiter passera à 0,1 degrés de Saturne. Les deux planètes apparaîtront facilement ensemble dans le champ de vision d’un télescope d’arrière-cour à fort grossissement (encadré d’un cercle rouge). (Crédit d’image: Starry Night)

Cela fait environ 400 ans que Jupiter et Saturne sont passés aussi près l’un de l’autre dans le ciel, et près de 800 ans que leur conjonction s’est produite la nuit, selon la NASA.

